Paukenschlag! Kovac vor Engagement bei Arsenal?

Lars Baron, getty

Zieht es Niko Kovac nach seinem Aus beim FC Bayern zum FC Arsenal?

Sehen wir Niko Kovac schon bald an der Seitenlinie eines europäischen Spitzenklubs wieder? Angeblich soll der beim FC Bayern München entlassene Trainer ernsthaftes Interesse an einer Anstellung beim FC Arsenal haben.

Nach Informationen von "Spox" und "Goal" soll der Anfang November in München geschasste Coach gegenüber seinen Beratern mitgeteilt haben, dass er sich den Job beim kriselnden englischen Haupstadt-Klub vorstellen könne.

Arsenal steckt derzeit tief in der Krise und belegt in der Premier League nur den elften Tabellenplatz. Jüngst hatten die Londoner ihren Teammanager Unai Emery vor die Tür gesetzt. Derzeit steht der langjährige Gunners-Profi Freddie Ljungberg interimsweise in der Verantwortung beim 13-maligen englischen Meister.

Niko Kovac bereits in England

Kovac hält sich derzeit ohnehin auf der Insel auf und wurde am Samstag bereits beim Ligaspiel zwischen dem FC Everton und dem FC Chelsea im Stadion gesichtet.

Spekulationen, er könnte bei den Toffees als Coach übernehmen, soll Kovac selbst zurückgewiesen haben.

Nicht so im Falle des FC Arsenal: Auch die Londoner will sich der 48-Jährige am Montagabend live im Stadion anschauen, wenn sie ab 21:00 Uhr zum Stadtderby bei West Ham United antreten.

Arsenal selbst äußerte sich bislang nicht zu einem möglichen Interesse am kroatischen Fußballlehrer, der in der abgelaufenen Saison mit dem FC Bayern das Double aus Meisterschaft und DFB-Pokal gewonnen hatte.