Brasilien-Juwel heizt Spekulationen um BVB-Wechsel an

Miguel Schincariol, getty

Wechselt Antony zum BVB?

Auf der Suche nach einem neuen Flügelspieler hat Borussia Dortmund offenbar Antony vom FC Sao Paulo im Visier. Der Brasilianer selbst befeuert die Spekulationen bezüglich eines BVB-Wechsels.

Am Dienstagabend ist der Revierklub in das Achtelfinale der Champions League eingezogen. Dies hat nicht nur bei den BVB-Fans für Jubel gesorgt.

Auch Antony freute sich über den Erfolg der Schwarz-Gelben. So likte der 19-Jährige am selben Tag gleich vier Beiträge des BVB auf Instagram. Erst kürzlich berichtete das Portal "globoesporte" über das Dortmunder Interesse am Rechtsaußen.

Beim BVB könnte Antony möglicherweise in die Fußstapfen von Jadon Sancho treten, der zuletzt durch Disziplinlosigkeiten für Schlagzeilen sorgte und mit einem Abschied im kommenden Sommer in Verbindung gebracht wird. Doch neben dem BVB sollen auch weitere Vereine um Antony buhlen.

Nach Informationen des brasilianischen Journalisten Jorge Nicola von "yahoo.com" hat Bundesliga-Konkurrent RB Leipzig ein Angebot in Höhe von 18 Millionen Euro für den 19-Jährigen abgegeben.

Auch der FC Bayern soll laut "fussballtransfers.com" bereits ein Auge auf den jungen Brasilianer geworfen haben.

In der abgelaufenen Saison erzielte Antony für den FC Sao Paulo vier Pflichtspieltore. Der Vertrag des Youngsters ist bis 2024 datiert.