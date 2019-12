Schalkes junge Wilde fordern angeschlagene Frankfurter

Frederic Scheidemann, getty

Der FC Schalke 04 empfängt Eintracht Frankfurt

Mit der Vertragsverlängerung von Amine Harit im Rücken will Schalke 04 sportlich in die Erfolgsspur zurückkehren. Gegen Eintracht Frankfurt wartet auf die jungen Wilden eine knifflige Aufgabe.

Nach dem kleinen sportlichen Dämpfer bei Bayer Leverkusen in der Vorwoche hatte Schalke 04 schnell das passende Gegenmittel parat. Die Vertragsverlängerung mit dem Leistungsträger Amine Harit am Mittwoch sorgte bei den Königsblauen und den Fans für große Euphorie - und soll bewusst auch als Zeichen an die Konkurrenz verstanden werden.

"Im Alterssegment von 19 bis 23 Jahren finde ich keine Mannschaft in Deutschland, die so interessante Spieler hat wie wir. Jetzt liegt es an uns, daraus in den nächsten Jahren etwas zu machen", blickte Trainer David Wagner voller Vorfreude in die Zukunft und schickte damit gleich einen Gruß etwa an den Ligakonkurrenten RB Leipzig.

Von der Hand zu weisen ist die gute Altersstruktur im Kader der Schalker aber nicht. Harit (22) ist ebenso Stammspieler wie Torwart und Kapitän Alexander Nübel (23), Neu-Nationalspieler Suat Serdar (22) oder der US-Amerikaner Weston McKennie (21).

Zudem spielte sich in den letzten Wochen auch Neuzugang Ozan Kabak in den Vordergrund. Nach mehreren Verletzungen in der Schalker Defensive wurde der 19-Jährige ins kalte Wasser geworfen und überzeugte mit teils überragenden Leistungen.

Auch Außenverteidiger Jonjoe Kenny (22), allerdings nur ausgeliehen, ist aus dieser Altersklasse - ebenso wie die talentierten Stürmer Rabbi Matondo und Ahmed Kutucu (beide 19).

David Wagner schwärmt von Eintracht Frankfurt

Den Schwung der Verlängerung mit Harit will Schalke in die ausstehenden drei Spiele des Kalenderjahres mitnehmen. Zum Auftakt der vorweihnachtlichen Trilogie wartet auf die jungen Wilden aber eine knifflige Aufgabe. Eintracht Frankfurt ist am Sonntag (18:00 Uhr) zu Gast in der Schalker Arena, der Respekt vor den Hessen ist groß.

"Was Eintracht Frankfurt in den letzten zwei, drei Jahren geleistet hat, ist einzigartig, wahnsinnig gut", schwärmte Wagner und lobte vor allem die handelnden Personen um Sportvorstand Fredi Bobic.

"Da sind sehr viele gute Entscheidungen getroffen worden. Wenn man sieht, wo sie vor fünf bis zehn Jahren waren, haben sie eine tolle Entwicklung genommen. Die Eintracht ist wieder eine richtige Nummer im deutschen Fußball", stellte er fest.

Eintracht Frankfurt befindet sich nicht in Topform

In Topform befindet sich die Eintracht aber nicht. In der Europa League kassierte das Team von Trainer Adi Hütter eine peinliche 2:3-Niederlage gegen Vitoria Guimaraes und kam nur dank freundlicher Unterstützung des FC Arsenal in die Zwischenrunde. In der Bundesliga rangierten die Hessen vor dem 15. Spieltag nur auf dem elften Platz, sieben Punkte hinter dem kommenden Gegner.

Personell muss Wagner weiter ohne die noch länger verletzten Salif Sané und Matija Nastasic auskommen, auch Mark Uth wird vor der Winterpause nicht mehr zum Einsatz kommen.

Benjamin Stambouli hingegen befindet sich bereits wieder im Lauftraining, er sei aber "noch keine Option" für Frankfurt. Bei den Hessen kehrte Bas Dost nach einem eingeklemmten Nerv im Leistenbereich überraschend bereits wieder ins Mannschaftstraining zurück.

Die voraussichtlichen Aufstellungen

Schalke: Nübel - Kenny, Kabak, McKennie, Oczipka - Mascarell, Serdar - Caligiuri, Harit - Raman, Kutucu. - Trainer: Wagner

Frankfurt: Rönnow - Toure, Hasebe, Hinteregger - da Costa, Rode, Fernandes, Kostic - Gacinovic, Kamada - Paciencia. - Trainer: Hütter

Schiedsrichter: Felix Zwayer (Berlin)