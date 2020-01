Holt der HSV einen EM-Quali-Knipser?

MICHAL CHWIEDUK via www.imago-images.de

Róbert Bozeník wird beim HSV gehandelt

Obwohl der HSV nach 18 von 34 Spieltagen in der 2. Bundesliga auf einem Aufstiegsrang steht, will der Klub im Winter noch einmal auf dem Transfermarkt zuschlagen. Weit oben auf der Prioritätenliste steht ein neuer Mittelstürmer, der Lukas Hinterseer seinen Platz streitig machen soll. Offenbar rückt nun ein EM-Quali-Knipser in den Fokus.

Gemeint ist der 20 Jahre alte Slowake Róbert Bozeník, der in seiner Heimat bei MSK Zilina unter Vertrag steht. Wie das Portal "sport.sk" berichtet, soll der 1,88 Meter große Angreifer Wunschkandidat der Hamburger sein.

Mehr noch: Ein Repräsentant von Bozeníks Berateragentur "IFManagement" bestätigte am Samstag konkrete Gespräche mit dem HSV.

"Wir haben mehrere Anfragen vorliegen. Verhandelt wird derzeit mit dem Hamburger SV, der ein offizielles Angebot eingereicht hat. Doch auch andere Vereine sind noch im Rennen", erklärte Martin Petrás.

Das Interesse der Rothosen kommt nicht von ungefähr: In der Slowakei gilt Bozeník als eines der größten Talente des Landes, schon jetzt ist der Offensivmann fester Bestandteil des Nationalteams. Mit drei Toren in sechs Einsätzen sorgte er in der abgelaufenen EM-Qualifikation für Aufsehen.

Bobby Wood vor dem Aus

Auch im Verein sammelt der Stürmer regelmäßig Pluspunkte. 13 Treffern in der Vorsaison ließ Bozeník 2019/2020 bislang drei Tore sowie vier Vorlagen folgen.

In Zilina steht der Youngster noch bis 2022 unter Vertrag. Ein baldiger Wechsel in eine stärkere Liga gilt dennoch als äußerst wahrscheinlich. Experten gehen von einer Ablöse im niedrigen siebenstelligen Bereich aus.

Sollte der HSV den Zuschlag erhalten, dürfte Bozeník der neue Herausforderer von Lukas Hinterseer werden. Für den US-Amerikaner Bobby Wood, der in der Hinserie komplett enttäuschte, wäre im Team von Trainer Dieter Hecking dann wohl kein Platz mehr.