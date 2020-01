Bayern statt Frankfurt? Ache überrascht mit Karriere-Plan

Sparta Rotterdam v PSV Eindhoven via www.imago-i

Ragnar Ache spielt ab Sommer für Eintracht Frankfurt

Nach intensiven Verhandlungen und langem Werben hat sich Eintracht Frankfurt die Dienste des deutschen U21-Nationalstürmers Ragnar Ache von Sparta Rotterdam gesichert. Der gebürtige Frankfurter freut sich schon auf sein Abenteuer am Main, hat darüber hinaus aber noch ganz andere Ziele, die nicht jedem SGE-Fan gefallen dürften.

"Mein ganzes Leben hatte ich das im Kopf und habe mir immer gesagt, dass ich einmal für Eintracht spielen will", schwärmte der Stürmer in der "Sport Bild" und verriet: "Seit Jahren schaue ich mir die Highlights der Spiele an. Der beste Moment war der Pokalsieg 2018 gegen den FC Bayern."

Doch ausgerechnet der deutsche Fußball-Rekordmeister, den die Eintracht vor rund anderthalb Jahren in Berlin schlug, gehört eigentlich zu jenen Klubs, bei denen Ache unbedingt einmal spielen möchte. "Mein großes Karriereziel bleiben

die Bayern, das stimmt", so der 21-Jährige. Aber auch in der Premier League wolle er gerne spielen, "in der Champions League sowieso".

Genauso stünden natürlich Titel auf seiner Wunschliste. "Welcher ist erst einmal nicht so wichtig. Das darf auch gerne der Pokal mit Frankfurt sein", sagte Ache.

Ache wäre gern schon im Winter zu Eintracht Frankfurt gewechselt

Bei allem Selbstbewusstsein arbeitet der Frankfurter weiter an seinen Schwächen. Technisch habe er noch Nachholbedarf.

"Ich lege in der Regel einmal in der Woche eine Extra-Einheit mit meinem Berater Godwin Falix ein. Wir arbeiten dann auf unserem eigenen Platz an der Ballverarbeitung und am Abschluss", erklärte der DFB-Kicker, der Didier Drogba und Pierre-Emerick Aubameyang als Vorbilder nannte.

Dass sein Eintracht-Abenteuer erst im Sommer beginnt, ist für Ache ein wenig schade. "Ich wäre eigentlich lieber jetzt schon gekommen. Aber ich kann es verstehen: Wenn ich jetzt noch nicht so viel auf dem Feld gestanden hätte, will ich lieber bei Sparta noch mehr Spielzeit bekommen", sagte er.

Bis dahin spielt er schon mal mit den Alter Egos einiger seiner künftigen Kollegen auf der Konsole. Zwar nicht mit Eintracht Frankfurt als Mannschaft, aber: "Für mein Ultimate Team habe ich mir schon Kevin Trapp und Danny da Costa gekauft, dazu spiele ich selbst in dem Team. Die Chemie war bisher ganz ordentlich."