Flick über mögliche Neuzugänge: "Ich lasse alles offen"

GEPA pictures/ Ulrich Gamel via www.imago-images.d

Hansi Flick muss mit dem FC Bayern bei Hertha BSC ran

Bayern München kann zum Start seiner Aufholjagd mit dem Rückrunden-Auftakt bei Hertha BSC am Sonntag (15:30 Uhr) wie erhofft auf Stürmerstar Robert Lewandowski zurückgreifen.

"Er ist nahe an 100 Prozent. Bei den Abschlüssen vor dem Tor hat man nicht gespürt, dass was war. Und er hat auch keine Schmerzen. Er ist absolut im Soll", sagte Trainer Hansi Flick am Freitag beim Mediengespräch.

Lewandowski hatte sich am Abend des letzten Hinrundenspiels gegen den VfL Wolfsburg (2:0) am 21. Dezember einer Leisten-OP unterzogen. Das Winter-Trainingslager der Münchner in Katar hatte der Pole deshalb verpasst.

Auch bei Serge Gnabry gibt es grünes Licht. Der Nationalspieler wird nach ausgestandenen Achillessehnenproblemen im Kader stehen. Den Bayern fehlen die Verletzten Niklas Süle, Lucas Hernández, Kingsley Coman und Javi Martínez. In Berlin muss zudem Joshua Kimmich (Gelbsperre) passen.

Trainer Hansi Flick hatte wegen der angespannten Personallage "mindestens zwei" Wintertransfers gefordert. Wenn sich was ergäbe, würde der deutsche Fußball-Rekordmeister tätig werden, sagte er nun, "aber da ist aktuell keine Rede davon".

Als er seine Transfer-Forderung öffentlich gemacht habe, sei die Lage noch "eine andere" gewesen, betonte Flick. Mit der Rückkehr von Lewandowski und Gnabry "haben wir Alternativen". Mögliche Neue müssten die Mannschaft sofort weiterbringen, gab Flick zu bedenken: "Es ist wichtig, dass wir nicht unter Druck Dinge machen, von denen wir nicht überzeugt sind."

Wir begleiteten die Medienrunde des deutschen Fußball-Rekordmeisters im ausführlichen Live-Blog. Hier gibt es die Aussagen des Bayern-Trainers zum Nachlesen:

+++ Flick über die restliche Saison +++

"Es ist so eine hohe Leistungsdichte in der Bundesliga. In diesem Jahr können wirklich viele Mannschaften Meister werden. Wir geben unser Bestes und lassen uns überraschen, was am Ende dabei herauskommt."

+++ Flick noch einmal über Neuzugänge +++

"Ich lasse alles offen. Ich reise so nach Berlin, wie es die aktuelle Situation hergibt und da ist kein Neuzugang dabei."

+++ Flick über seine Person +++

"Ich nehme mich nicht zu wichtig, es geht mir immer um die Mannschaft und den Verein. Mir macht der Job Spaß. Was jetzt kommt, ist Sache des Vereins. Ich bin dankbar, dass ich diesen Job machen darf, weiß aber auch, dass ich erfolgreich sein muss. Der FC Bayern kann ganz in Ruhe entscheiden, wie die Zukunft ausschauen soll."

+++ Flick über die Verletzten +++

"Lucas ist im Moment am weitesten und wird heute nochmal trainieren. Javi Martínez braucht noch etwas länger. Nach seiner Verletzung stand eine Ausfallzeit von sechs bis acht Wochen fest, das dauert noch."

🎙 #Flick weiter: "@LucasHernandez ist momentan am weitesten. Er wird heute noch auf dem Platz trainieren. Wir wollen ihn in der nächsten Woche schrittweise einarbeiten."@Javi8martinez und King #Coman müssen weiterhin noch Aufbauarbeit betreiben. #FCBayern pic.twitter.com/HVVgQuhNil — FC Bayern München (@FCBayern) 17. Januar 2020

+++ Flick über Zirkzee +++

"Kimmich fehlt jetzt noch gesperrt, der kommt dann in der nächsten Woche wieder dazu. Das ist im Verlaufe der Saison einfach so. Die jungen Spieler sind jetzt heiß, Joshua Zirkzee kommt gegen Freiburg und Wolfsburg rein und schießt zwei Tore. So gesehen müssen wir unter Druck jetzt keine Dinge tun, von denen wir nicht überzeugt sind."

+++ Flick über Neuzugänge +++

"Wir haben wieder mehr Alternativen, jetzt da Lewandowski und Gnabry wieder zurück sind. Ich hatte ein sehr gutes Gespräch mit Hasan Salihamidzic. Wir wollen beide, dass der FC Bayern erfolgreich ist. Wenn wir Spieler verpflichten, dann müssen sie uns direkt helfen. Für den Verein ist es wichtiger, langfristig zu denken. Wir haben einen Kader, der in Berlin bestehen kann, das ist das wichtigste."

+++ Flick über Klinsmann +++

"Jürgen hat die Kraft und den Mut, etwas zu verändern. Ich kann mich noch an unsere Zeit beim DFB erinnern, das war sehr positiv. Mehr kann ich nicht bewerten, das muss Hertha BSC machen."

+++ Flick über die Breite des Kaders +++

"Wenn ich mich an die ersten Spiele erinnere, als Thiago, Coutinho und Perisic auf der Bank saßen und wir noch so eine Qualität einwechseln konnten - dahin wollen wir zurückkommen. Die jungen Spieler haben sich gut entwickelt. Cuisance kann ich extra loben, er ist top fit und hat eine Entwicklung durchgemacht, mit der wir sehr zufrieden sind."

+++ Flick über seine Rolle im Verein +++

"Ich spüre nicht mehr Druck als vorher. Wir versuchen alle, am Ende der Saison erfolgreich zu sein. Es macht mir nach wie vor Spaß, hier Trainer zu sein."

+++ Flick über Lewandowski und Coutinho +++

"Robert ist nah dran an einhundert Prozent. Er ist ein absoluter Profi, hat hart an sich gearbeitet und hat keine Schmerzen mehr - das ist das wichtigste. Coutinho hat enorme Qualitäten im letzten Drittel, wir sind sehr froh, dass wir auf ihn zurückgreifen können."

+++ Flick über den Matchplan und die Vorbereitung +++

"Jede Mannschaft, die gegen Bayern München spielt, legt nochmal eine Schippe drauf. Jürgen Klinsmann wird seine Mannschaft auch extra heiß machen. Wir wollen uns früh Chancen erarbeiten und ein frühes Tor schießen. Noch hat nicht alles funktioniert, aber die Mannschaft ist erfahren genug, um das Ruder rumzureißen. Ich bin froh, dass wir noch nicht im Samstag-Mittwoch-Samstag-Rhythmus sind und zwei Wochen haben, um an kleineren Problemen zu arbeiten."

+++ Flicks Meisterschaftsprognose +++

"Wir haben das Potenzial, Meister zu werden. In der letzten Saison hat man gesehen, dass der FC Bayern einen großen Rückstand aufholen kann. Wir wollen in Berlin den ersten Schritt gehen, wir haben noch alles selbst in der Hand. Aber wir müssen zuerst unsere Hausaufgaben machen. Die Mannschaft ist heiß, alle wollen gewinnen, ich bin wirklich guten Mutes."

🎙️Hansi #Flick über die Rückrunde und den Start gegen die Hertha: "Wir freuen uns auf den 2. Teil der Saison. Berlin wird eine schwierige Aufgabe, sie stehen in der Defensive gut und kompakt. Sie überlassen dem Gegner das Spiel.“#BSCFCB #FCBayern pic.twitter.com/kezvFWD1oX — FC Bayern München (@FCBayern) 17. Januar 2020

+++ Flick über Hertha und das Personal +++

"Wir freuen uns auf den zweiten Teil der Saison. In Berlin erwartet uns eine schwere Aufgabe und eine Mannschaft, die defensiv sehr gut steht. Sie überlassen dem Gegner das Spiel und versuchen dann zu kontern. Personell ist es bei uns wieder entspannter: Robert Lewandowski ist fit, Serge Gnabry ist auch mit neuer Frisur dabei."

+++ Es geht los +++

Hansi Flick betritt den Presseraum und nimmt Platz. In wenigen Augenblicken startet die Pressekonferenz.

+++ Kommt noch ein Abwehrspieler? +++

Dass die Bayern im Winter nachlegen wollen, ist mittlerweile kein Geheimnis mehr. Doch welcher Star wird den Weg nach München finden? Gehandelt wurden bereits Joao Cancelo von Manchester City, Thomas Meunier von PSG und etliche andere Namen. Zuletzt machten Spekulationen um Dodô die Runde. Lässt sich Flick bei der Kaderplanung in die Karten blicken?

+++ Klinsmann plant Sieges-Party +++

"Wir haben gar nichts zu verlieren", sagte Klinsmann im "Sky"-Interview: "Holen wir einen Punkt - mega! Holen wir drei - dann ist Party angesagt!" Dass der Rekordmeister in der Hinrunde nicht immer überzeugen konnte, ist für Klinsmann kein Vorteil - im Gegenteil. "Die sind ein bisschen angeschlagen, aber gerade dann sind sie am gefährlichsten", sagte der 55-Jährige: "Das haben sie immer bewiesen."

+++ FCB will wieder an die Spitze +++

"Die Liga ist spannend und Leipzig derzeit zurecht Tabellenführer. Es werden schwere Aufgaben, aber wir haben die Qualität und den Willen dazu", sagte Hansi Flick zuletzt über eine mögliche Aufholjagd.