Ex-Coach: "... dann wird Haaland Tore am Fließband erzielen"

Wird Erling Haaland der neue Torgarant des BVB?

Mit einem Dreierpack feierte Erling Haaland ein mehr als gelungenes Debüt für Borussia Dortmund. Laut Jesse Marsch, dem Ex-Coach des Norwegers bei RB Salzburg, war das erst der Anfang.

"Wir kennen Erling sehr gut, er war schon immer jemand für die großen Spiele", sagte Marsch in einem Interview mit "transfermarkt" und prognostizierte: "Wenn Dortmund es weiterhin schafft, dass er in Tornähe an den Ball kommt, dann wird er Tore am Fließband erzielen."

Auch bei RB Salzburg habe Haalands Entwicklung einen rasanten Lauf genommen. March betonte, dass er gerne noch länger mit dem Stürmer zusammengearbeitet hätte. "Alles ist sehr schnell passiert. Letztlich ist er wohl etwas schneller weitergezogen, als wir das gerne gehabt hätten", so der US-Amerikaner.

Marsch trat im Sommer die Nachfolge von Marco Rose, der sich Borussia Mönchengladbach angeschlossen hat, bei RB Salzburg an. Nur ein halbes Jahr durfte er Haaland trainieren. In dieser Zeit erzielte der 19-Jährige bärenstarke 28 Tore in 22 Pflichtspielen. Kein Wunder, dass 46-Jährige große Stücke auf den Youngster hält.

Marsch attestiert Haaland eine "angeborene Furchtlosigkeit"

"Spieler, die so schnell eine solche Entwicklung hinlegen, besitzen oft eine angeborene Furchtlosigkeit. Die großen Spieler fühlen sich wohl, wenn sie gegen die besten Mannschaften spielen", sagte der ehemalige Co-Trainer von RB Leipzig.

Dass Salzburg immer mehr zum Ausbildungsklub wird und zahlreiche Talente die Österreicher verlassen, ist für Marsch kein Problem - im Gegenteil: "Es ist gut, dass der Klub sich einen Ruf aufbaut, Talente zu entwickeln."

Selbst im aktuellen Transferfenster gebe es viele Spieler, die nach Salzburg kommen wollen. "Viele talentierte Spieler geben Salzburg den Vorzug vor anderen großen Klubs, weil sie wissen, dass sie den nächsten Schritt in ihrer Karriere machen können", erklärte Marsch.

