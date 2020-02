KSC setzt Alois Schwartz vor die Tür

Tim Carmele via www.imago-images.de

Alois Schwartz ist nicht mehr Trainer des KSC

Der Karlsruher SC hat auf die sportliche Talfahrt reagiert und Coach Alois Schwartz und Co-Trainer Dimitrios Moutas von ihren Posten entbunden. Der bisherige Assistent Christian Eichner übernimmt "bis auf Weiteres". Das gab der KSC bekannt.

"Wir bedanken uns bei Alois Schwartz für seine geleistete Arbeit in den letzten zweieinhalb Jahren. Besonders die Rückkehr in die 2. Bundesliga war immens wichtig für den kompletten Verein", wird Geschäftsführer Sport Oliver Kreuzer auf der Homepage des Klubs zitiert.

Und weiter: "Dennoch sind wir in der Geschäftsführung nach intensiver Analyse zu dem Schluss gekommen, in der aktuellen sportlichen Situation einen neuen Impuls setzen zu müssen, um unser großes Ziel, den Klassenerhalt, erreichen zu können. Dem entsprechenden Vorschlag hat der Beirat einstimmig zugestimmt. Allen Beteiligten ist die Entscheidung sehr schwergefallen."

Vielen Dank Alois Schwartz für die letzten zweieinhalb Jahre und den Aufstieg 2019!#KSCmeineHeimat pic.twitter.com/A5Tz1XHH0k — Karlsruher SC (@KarlsruherSC) 3. Februar 2020

Schwartz ergänzte: "Ich habe in der Vergangenheit immer betont, dass es nicht um einzelne Namen, sondern um den KSC geht. Das schließt natürlich auch meine Person mit ein. Deshalb haben wir nach dem Samstag offene und ehrliche Gespräche über die aktuelle Situation geführt – und sind zu dem gemeinschaftlichen Entschluss gekommen, dass die Mannschaft eventuell einen neuen Impuls benötigt."

Zudem sprachen die Karlsruher Eichner ihr "vollstes Vertrauen" aus. Der Ex-Spieler genieße in der Mannschaft "hohe Akzeptanz", betonte Kreuzer. Um diese in Zählbares umzumünzen, hat Eichner jedoch nur wenig Zeit. Bereits am Mittwoch tritt der KSC im Achtelfinale des DFB-Pokals gegen den 1. FC Saarbrücken an.