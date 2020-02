Treibt Champions-League-Frust Müller zu Real Madrid?

Juergen Kessler via www.imago-images.de

Verlässt Thomas Müller den FC Bayern?

Bereits seit seiner Jugend spielt Thomas Müller für den FC Bayern München. Doch nun gibt es Gerüchte über einen Abschied vom deutschen Rekordmeister.

Laut dem spekulationsfreudigen Portal "Don Balón" möchte Müller den FC Bayern verlassen und sich Real Madrid anschließen. Offenbar suche der 30-Jährige zum Ende seiner Karriere nach einer neuen Erfahrung.

Dem Bericht zufolge sei Müller über die letzten Münchner Abschneiden in der Champions League frustriert. Als Lösung des Problems soll ein Wechsel zu den Königlichen um Ex-Teamkollege Toni Kroos dienen.

Demnach denkt auch Real-Trainer Zinédine Zidane über eine Verpflichtung des Weltmeisters von 2014 nach. Da Müllers Vertrag 2021 ausläuft, soll der Bayern-Profi zu einem "niedrigen Preis" verfügbar sein.

Allerdings erscheint ein Wechsel aktuell unwahrscheinlich. Denn seit Hansi Flick den FC Bayern im Herbst als Cheftrainer übernommen hat, ist Müller wieder gesetzt.

Mit fünf Toren und zwölf Vorlagen präsentiert sich der Offensivspieler in dieser Bundesliga-Saison wieder in alter Stärke. Somit dürfte der FC Bayern kein Interesse an einem Verkauf haben.

jku