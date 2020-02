"Das wär was!" Nächster Österreich-Knipser zum BVB?

ESPA Photo Agency via www.imago-images.de

Shon Weissman trifft in dieser Saison wie am Fließband

Wenn über einen Torjäger der vergangenen Hinrunde in der österreichischen Fußball-Bundesliga gesprochen wurde, dann war es Wunderstürmer Erling Haaland. Nach 16 Toren in 14 Spielen wechselte der 19-Jährige im Januar zu Borussia Dortmund, wo seine sagenhafte Toreshow unverändert weitergeht.

In Österreichs Eliteliga hat mittlerweile ein anderer die Führung der Torjägerliste übernommen: Shon Weissman vom Wolfsberger AC zählt mit 17 Toren in 17 Spielen ebenfalls zu den besten Stürmern in Europa. Auch er träumt längst von einem Wechsel in eine europäische Top-Liga - vielleicht ja sogar ebenfalls zum BVB?

Im Gespräch mit der österreichischen Zeitung "Krone" gab der bald 24-Jährige zu Protokoll, dass es zwar "Anfragen aus Spanien gab", doch Anklang fand das beim Stürmer des Wolfsberger AC nicht: "Das hat mich nicht wahnsinnig interessiert."

Vielmehr will er mit dem Wolfsberger AC im Frühjahr weiter angreifen und den Klub aus Kärnten wieder nach Europa schießen. Mit insgesamt 24 Toren in 26 Pflichtspielen ist der Nationalspieler Israels einer der Hauptgründe für den Höhenflug der Wölfe.

Auch beim jetzt schon legendären 4:0-Auswärtssieg in der Europa-League-Gruppenphase bei Borussia Mönchengladbach trug sich Weissman in die Torschützenliste ein.

Das erklärte Ziel ist nach dem Abschied Haaland in Richtung Dortmund zuvorderst die Torjägerkrone in Österreichs Fußball-Oberhaus: "Dafür werde ich alles tun!"

Damit würde sich Weissman im Sommer auch für höhere Aufgaben empfehlen. Ein konkretes Ziel hätte er dabei schon ausgemacht, wie er in dem Zeitungsinterview nicht ohne Augenzwinkern zugab: "Ein Wechsel zu Dortmund, im Sturm gemeinsam mit Haaland - das wär was!"

myr