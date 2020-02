Ex-BVB-Profi über Klopp: "Einfach ein geiler Typ"

imago sportfotodienst

Milos Jojic schwärmt von Ex-BVB-Trainer Jürgen Klopp

In der Saison 2014/2015 spielte Milos Jojic unter Jürgen Klopp bei Borussia Dortmund. Der Serbe schwärmt in höchsten Tönen vom Ex-BVB-Trainer.

"Klopp ist einfach ein geiler Typ und ein positiver Mensch. Er schafft eine besondere Atmosphäre in der Mannschaft, in der jeder motiviert ist", erklärte Jojic in einem Interview mit "Spox" und ergänzte: "Jeder Kaderspieler gibt immer hundert Prozent, egal wie viel Spielzeit er vorher bekommen hat. Ich blicke nur mit guten Gefühlen zurück."

Zuletzt hatte Jojic seinen ehemaligen Trainer allerdings noch kritisiert und in einem Interview gesagt, dass es keine Gesprächsbasis mit Klopp gegeben hat. "Der Journalist hat meine Aussage so aus dem Kontext gerissen, dass es so rüberkam, als hätten Klopp und ich nie miteinander gesprochen", stellte der Ex-BVB-Profi klar.

"Damals konnte ich aber auch noch nicht so gut Deutsch und es war auch ganz normal, dass wir nicht viel miteinander gesprochen haben", erläuterte Jojic.

Jojic hatte "zweieinhalb tolle Jahre" unter Stöger

Unter Klopp bestritt Jojic, der mittlerweile für den Wolfsberger AC spielt, 29 Partien für den BVB und erzielte dabei vier Treffer. Nach nur einem Jahr zog es den 27-jährigen Mittelfeldspieler zum 1. FC Köln.

Dort trainierte Jojic unter Peter Stöger, auf den er nun in der österreichischen Bundesliga trifft. "Ich kann ganz ehrlich nur positive Dinge über Peter sagen. Wir hatten zweieinhalb tolle Jahre zusammen, auch wenn ich es zu Beginn nicht ganz einfach hatte", sagte der fünffache serbische Nationalspieler.

lbe