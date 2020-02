Demichelis schwärmt von Fünferpacker Batista-Meier

via www.imago-images.de

Oliver Batista-Meier erzielte fünf Tore für die U19 des FC Bayern München

Die U19 des FC Bayern hat am 17. Spieltag Verfolger 1899 Hoffenheim in der Bundesliga Süd/Südwest keinerlei Chance gelassen. Beim 6:0-Kantersieg stach ein Youngster besonders heraus. Hinterher gab es Lob von Münchens Trainer Martin Demichelis.

Gleich fünf Tore erzielte Oliver Batista-Meier gegen die TSG, für den 3:0-Halbzeitstand sorgte er gar im Alleingang (6., 18., 32.). Malik Tillmann (74.) erhöhte nach der Pause, ehe Batista-Meier kurz vor Schluss zwei weitere Tore folgen ließ (84. und 89.).

Die beiden Bayern-Talente liefern sich nun in der Torschützenliste ein enges Rennen. Tillmann steht mit zwölf Treffern vor Batista-Meier, der zehnmal erfolgreich war. Durch den Sieg blieb die Demichelis-Elf Tabellenzweiter (38 Punkte) hinter dem VfB Stuttgart (39).

"Oli ist ein großes Talent und hat seine Qualitäten gezeigt", lobte der langjährige Bayern-Verteidiger den Matchwinner: "Es ist wichtig, dass die Jungs egal ob bei den Profis, bei den Amateuren oder bei uns Vollgas geben. Dann werden sie die nächsten Schritte in ihrer Entwicklung machen." Der 18 Jahre alte Angreifer wurde bereits 14 Mal in dieser Saison bei der Zweitvertretung des FC Bayern in der 3. Liga eingesetzt, dabei schoss er drei Tore.

VfB Stuttgart bleibt nach Sieg gegen Eintracht Frankfurt oben

Batista-Meier zwar nach seiner Gala gegen Hoffenheim "glücklich", lobte zugleich das gesamte Team: "Wir haben es als Mannschaft einfach super gemacht. Hoffenheim ist eine gute Mannschaft, umso schöner ist es, dass wir so deutlich gewinnen konnten."

Auch Trainer Martin Demichelis sprach der Mannschaft ein "großes Kompliment" aus, "gegen einen starken Gegner wie Hoffenheim solch eine Leistung abzurufen, ist sehr bemerkenswert". Beeindruckend zudem, dass Bayerns U19 mit gleich fünf Spielern antrat, die noch für die U17 spielberechtigt sind.

Tabellenführer VfB Stuttgart blieb unterdessen dank eines 2:0-Sieges gegen Eintracht Frankfurt an der Spitze. Für die Schwaben waren Benedict Hollerbach (58.) und Frederik Schumann (78.) erfolgreich. Verfolger Mainz 05 patzte derweil im Auswärtsspiel bei der SpVgg Greuther Fürth (2:2) und bleibt mit 35 Zählern Dritter.

gkl