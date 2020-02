Nach Traum-Debüt: Hannover-Juwel erhält Profivertrag

#H96 bindet Simon #Stehle langfristig. 🤝 Der 18 Jahre junge Angreifer, der in der @96Akademie ausgebildet wurde und in der U19 in 13 Spielen auf 18 Torbeteiligungen kommt, hat seinen ersten Profivertrag unterschrieben. 📝👏 #NiemalsAllein ⚫️⚪️💚https://t.co/un6N3uxG8s