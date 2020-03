Matthäus sieht Götze "nicht mehr bei einem Top-Verein"

Werner OTTO via www.imago-images.de

Mario Götze hat es nicht leicht beim BVB

Die Wege von Mario Götze und Borussia Dortmund könnten sich im kommenden Sommer trennen. Zuletzt verdichteten sich die Anzeichen, dass der BVB-Profi sich in Kürze einen neuen Klub suchen muss. Nun hat sich der deutsche Rekordnationalspieler Lothar Matthäus zu Wort gemeldet und einen Wechsel-Tipp für den Weltmeister von 2014 aus dem Ärmel geschüttelt.

Im Podcast "Herz der Mannschaft" von "Sky" betonte Matthäus, dass er glaube, dass Götze "nicht mehr bei einem Top-Verein" anheuern können wird.

Die Spitzenvereine Europas würden mit Blick auf das Gehalt des 27-Jährigen, das laut "Bild" bei rund zehn Millionen Euro liegen soll, nicht auf den BVB-Star warten.

Deshalb empfahl Matthäus dem Offensivspieler einen Wechsel auf einen anderen Kontinent, wo ebenfalls viel verdient werden kann. "Wenn er auf kein Geld verzichten will, würde ich Amerika sagen für ihn – ganz sicher ein interessantes Land, auch für seine Familie." Auch China sei eine Möglichkeit, so der heutige TV-Experte weiter, "aber zur Zeit ruht eh alles".

Der 59-Jährige betonte, dass er sich wünsche, dass Götze wieder zu alter Stärke findet. Dafür brauche es jedoch auch, "das Vertrauen eines Vereins, Vertrauen eines Trainer und Vertrauen in sich selbst. Wenn er das hinbekommt, kann er auch wieder angreifen", ist sich Matthäus sicher.

Götze habe "so viel erreicht in seinem Leben, hat uns zum Weltmeister geschossen, hat super Jahre gehabt in Dortmund, hat es auch zwischendurch beim FC Bayern aufblitzen lassen", fügte der Rekordkicker des DFB an. Der 27-Jährige müsse nur wieder "zu sich finden".

Zuvor hatte "Bild" berichtet, dass eine Vertragsverlängerung beim BVB "ausgeschlossen" sein soll. Offenbar scheitert die Ausdehnung der Zusammenarbeit unter anderem am Gehalt. Götze wolle sich nicht auf eine Reduzierung seines Jahressalärs einlassen.

Sollte Götze, dessen Vertrag am 30. Juni 2020 ausläuft, tatsächlich künftig nicht mehr das Trikot der Schwarzgelben tragen, droht ein leiser Abschied vom Ruhrgebietsklub. Immerhin ist aktuell nicht klar, ob und wann die Bundesliga wieder den Spielbetrieb aufnehmen kann.

Selbst wenn die Liga vor Götzes Vertragsende zurück in den Alltag kehrt, dürfte der Weltmeister von 2014 unter Trainer Lucien Favre kaum eine Chance auf Einsätze haben. Im laufenden Kalenderjahr kommt Götze lediglich auf 14 Pflichtspielminuten.