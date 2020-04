Mascarell zurück beim FC Schalke 04

unknown

Omar Mascarell ist aus seiner Heimat Teneriffa zum FC Schalke 04 zurückgekehrt

Nach zweiwöchigem Heimaturlaub auf Teneriffa mit integrierter Reha ist Omar Mascarell zum FC Schalke 04 zurückgekehrt.

"In Spanien ist die Situation aufgrund des Coronavirus sehr angespannt. Ich habe dort trainiert und mich von meiner Verletzung erholt", sagte Schalkes Kapitän in einem auf der Klub-Homepage veröffentlichten Interview. Nur will der 27-Jährige sein Aufbautraining beim Fußball-Bundesligisten fortsetzen.

"Ich habe den ganzen Tag mit meiner Mutter und meinem Bruder zu Hause verbracht, da wir in Spanien nur aus sehr guten Gründen, wie den Besuch des Supermarktes oder einer Apotheke, das Haus verlassen dürfen", berichtete der Mittelfeldspieler. Viele Familienmitglieder nicht sehen zu können, sei "hart" für ihn gewesen.

Nach der schweren Adduktorenverletzung ginge es ihm nun "von Tag zu Tag besser", sagte Mascarell, der auf der Kanarischen Insel fast täglich mit der medizinischen Abteilung des Revierclubs im Austausch stand. "Sie hat mir einen Trainingsplan erstellt, an den ich mich mithilfe meines Reha-Trainers detailliert gehalten habe."