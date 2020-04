Bericht: BVB gewinnt Tauziehen um Senegal-Youngster

View this post on Instagram

La pépite de Diambars, Alioune Badara Baldé devrait rejoindre le Borussia Dortmund . Après avoir fait des tests avec le Villareal, Fortuna Sittard et Dortmund, le jeune de 17 attend donc la reprise pour s'engager avec les allemands. Un bon choix ? #Tággat #Senegal #bvb