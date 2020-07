HSV holt sich Paderborner Rekord-Mann

Bernd König via www.imago-images.de

Klaus Gjasula wechselt wohl zum HSV

In der abgelaufenen Bundesliga-Saison 2019/2020 hat er einen neuen "Bestwert" in der deutschen Elite-Liga aufgestellt. Jetzt kehrt Klaus Gjasula seinem SC Paderborn wohl endgültig den Rücken zu.

Wie die "Bild" am Dienstag vermeldete, verlässt der defensive Mittelfeldspieler die Ostwestfalen und schließt sich dem Hamburger SV an. Mit dem HSV will der 30-Jährige den nächsten Anlauf wagen, zurück in die Bundesliga zu kehren.

Gjasula war in der abgelaufenen Saison Stammspieler unter Cheftrainer Steffen Baumgart und sammelte in 29 Spielen satte 17 Gelbe Karten. Nie zuvor hatte ein Spieler in der Bundesliga häufiger den Gelben Karton gesehen.

Nach dem Abstieg lief der Vertrag des Raubeins beim SCP aus, Gjasula war bisher noch ohne neuen Klub für die kommende Spielzeit. Noch am Dienstag soll der obligatorische Medizincheck in der Hansestadt absolviert worden sein.

Gjasula wagt damit den Schritt zum kriselnden Klub mit der Raute und verzichtet auf ein weiteres Jahr in der Erstklassigkeit. Wie verschiedene Medien berichten, hatte der Deutsch-Albaner wohl auch ein Angebot vom 1. FC Union Berlin vorliegen.