Bericht: Kehl soll Zorc als BVB-Sportdirektor beerben

Kirchner-Media via www.imago-images.de

Sebastian Kehl (r.) wird Michael Zorc in zwei Jahren wohl beerben

Michael Zorc hat sich beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund in den letzten Jahrzehnten wohl so verdient rund um den Verein gemacht wie niemand zuvor beim BVB. Seit 42 Jahren ist er bereits im Klub aktiv, feierte in verschiedenen Positionen große Erfolge. In zwei Jahren soll nun Schluss sein in sein, die Borussen benötigen dann einen neuen Sportdirektor. Die Nachfolgeregelung läuft bereits.

Wie der "kicker" berichtet, soll es dabei auf eine interne Lösung hinauslaufen. Mit Sebastian Kehl steht der nächste Ex-BVB-Kapitän, der sich bereits seit Jahren doch große Vereinstreue und hohe Integrität ausgezeichnet hat, in den Startlöchern.

Der 40-Jährige ist nach Beendigung seiner aktiven Karriere im Sommer 2015 seit zwei Jahren wieder beim BVB angestellt, arbeitet als Leiter der Lizenzspielerabteilung gewissermaßen als Bindeglied zwischen Mannschaft und Vorstand.

In dieser Zeit konnte er seine Bosse mit vielen richtigen Entscheidungen, viel fußballerischem Sachverstand und einem zuletzt verantwortungsvollen Auftreten während der Corona-Krise überzeugen. Kehl ist beim BVB nach seinen 13 Jahren als Profi auch als Funktionär längst ein geschätzter Mann.

In zwei Jahren könnte der nächste Karriereschritt folgen. Erst vor einigen Wochen hat Michael Zorc sein Arbeitsverhältnis als Sportdirektor beim BVB noch einmal ausgedehnt. Ein Jahr länger als ursprünglich geplant. Eigentlich sollte bereits 2021 Schluss sein, doch die pandemiebedingten Umstände lassen ein verantwortungsvolles Ausscheiden aus dem Amt in den kommenden Monaten wohl nur schwer zu, weshalb Zorc noch ein Jahr dranhängt.

Watzke über Kehl: "geradliniger Charakter"

Laut dem Bericht des Fachmagazins soll Sebastian Kehl bis dahin mehr und mehr mit dem Tagesgeschäft des BVB-Managers vertraut gemacht werden. Sollte sich der Ex-Nationalspieler auch in diesem Bereich empfehlen, winkt ihm die Zorc-Nachfolge 2022.

Nach Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke ist der Posten des Sportdirektors bei den Schwarz-Gelben die Funktion mit der meisten Entscheidungskompetenz im sportlichen Bereich. Kaderplanung, Transferabwicklung und sportliche Ausrichtung fallen in das Aufgabenfeld.

Wird Kehl auch weiterhin neben seiner guten Arbeitsauffassung mit seinem "geradlinigen Charakter und eine hohe Identifikation mit dem Verein" (O-Ton Aki Watzke bei der Vorstellung Kehl als Leiter der Lizenzspielerabteilung) überzeugen, wird er in zwei Jahren zum neuen starken Mann in der Dortmunder Führungsriege.