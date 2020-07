"Herausragend": Dieser Youngster lässt Bayern

Markus Fischer via www.imago-images.de

Angelo Stiller hat sich bei Bayern II im Mittelfeld etabliert

Wie lange schon sucht der FC Bayern München nach einem waschechten Eigengewächs aus der eigenen Jugend? Jemand, der das "Mia san Mia"-Gen praktisch von Kindesbeinen an mitbekommen hat. In Angelo Stiller hat der Deutsche Rekordmeister so ein Top-Talent nun offenbar endlich wieder gefunden.

Der gebürtige Münchner schaffte in dieser Saison den Durchbruch in der U23 des FC Bayern, die bekanntlich in der 3. Liga für Furore sorgte und sensationell den Meistertitel einfuhr. Eine wichtige Personalie dafür war eben genannter Angelo Stiller, der erst zur Winterpause aus der A-Jugend in den Kader der Zweitvertretung des Deutschen Meisters berufen wurde und sich fortan ohne Anpassungsschwierigkeiten im Erwachsenenbereich etablierte.

Seit Ende Januar hat der Teenager praktisch jedes Partie von Beginn an bestritten, brillierte gegen arrivierte Drittliga-Profis aus Uerdingen, Rostock oder Duisburg mit viel Ruhe und Abgeklärtheit am Ball.

Als defensiver Mittelfeldspieler überzeugte er trotz seiner jungen Jahre als Stratege und ordnendes Element im Spiel der Mannschaft von Meistercoach Sebastian Hoeneß. Dieser bezeichnete ihn in seiner Spielweise bereits als "sehr reif" und Campus-Chef Jochen Sauer lobte im "kicker" überschwänglich: "Seine Leistungen waren für uns alle beeindruckend und absolut herausragend."

FC Bayern II nur als Durchgangsstation

Der 19-Jährige selbst übt sich in Bescheidenheit - wenngleich schon jetzt klar ist: Bayern II soll nur eine Durchgangsstation sein. Stiller will zu den Profis, will mit seinen großen Idolen um Thiago und Joshua Kimmich trainieren und von ihnen lernen.

Seine wichtigsten Vorbilder sieht er in den Ex-Bayern-Stars Toni Kroos und Xabi Alonso. Die Ballsicherheit im Mittelfeld ist bereits eine große Stärke von Stiller. Am Rest will er weiter arbeiten, wie er jüngst im "kicker" betonte: "Auf meiner Position ist es wichtig, viel zu kommunizieren und die Mannschaft zu führen."

Mittelfristig will der Linksfuß in die Fußstapfen von Philipp Lahm oder Thomas Müller treten und als waschechter Bayer den Sprung in den Profi-Kader schaffen. Erstklassige Angebote von Union Berlin, dem VfB Stuttgart und Werder Bremen soll Stiller laut dem Fachmagazin zwar bereits auf dem Tisch liegen haben. Doch an einen Abschied aus München denkt er derzeit wohl noch nicht: "Ich bin durch und durch ein Bayer."