Diego Carlos im Visier? Für Bayern eher untypisch

Acero via www.imago-images.de

Der FC Bayern soll ein Auge auf Diego Carlos geworfen haben

Als sich der FC Bayern unlängst die Dienste des französischen Top-Talents Tanguy Nianzou sicherte, deutete nicht wenig daraufhin, dass der 18-jährigen Defensiv-Youngster bei einem möglichen Abgang von Jérôme Boateng die Rolle des Ex-Weltmeisters im Kader des deutschen Rekordmeisters einnehmen könnte. Nun soll jedoch ein weiterer Innenverteidiger das Interesse der Münchner geweckt haben.

Der FC Bayern soll eine Verpflichtung des 27-jährigen Brasilianer Diego Carlos in Betracht ziehen. Das enthüllt der "kicker". Demnach scoutet der deutsche Branchenprimus den Leistungsträger des spanischen Erstligisten FC Sevilla.

Der Rechtsfuß, der im Sommer 2019 für 13 Millionen Euro vom FC Nantes nach Sevilla wechselte, avancierte von Beginn an zum Leistungsträger der Nervionenses und absolvierte 2019/20 bereits 40 Pflichtspiele. Dennoch würde der Deal nicht wirklich ins gewohnte Schema des FC Bayern passen.

Mit 27 Jahren ist Diego Carlos noch kein wirklicher Superstar der Szene, aber auch keine Investition in die Zukunft mehr. Zudem ist der Südamerikaner noch bis 2024 an den FC Sevilla gebunden, eine satte Ablöse dürfte somit fällig werden. Gerade in Corona-Zeiten sitzt aber auch an der Isar das Geld nicht mehr locker.

Auch auf den zweiten Blick kommen Zweifel auf. Auch wenn Boateng dem FC Bayern noch den Rücken kehren sollte, ist die Abwehrmitte nicht unbedingt der Mannschaftsteil, in dem in der bayerischen Landeshauptstadt der Schuh drückt. Mit Niklas Süle, David Alaba, Lucas Hernández sowie den Talenten Nianzou und Lars Lukas Mai ist man nicht gerade schmal besetzt, Benjamin Pavard und Joshua Kimmich haben ihre Stärken im Abwehrzentrum zudem ebenfalls bereits unter Beweis gestellt. Sollte Routinier Javi Martínez bleiben, böte sich eine weitere Alternative.

Ein Transfer von Diego Carlos käme daher wohl nur infrage, wenn Boateng beim Ende August anstehenden Finalturnier der Champions League herausragende Leistungen abliefert und dem FC Bayern bei einem möglichen anschließenden Wechsel eine unerwartet satte Ablöse in die Kassen spült.