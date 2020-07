Schalke blickt gebannt auf letzten Spieltag in England

Mike Hewitt/NMC Pool via www.imago-images.de

Nabil Bentaleb ist vom FC Schalke 04 an Newcastle United ausgeliehen

Im vergangenen Winter gab Fußball-Bundesligist Schalke 04 seinen Mittelfeldspieler Nabil Bentaleb auf Leihbasis an Newcastle United ab. Dort steht für den Algerier nun das letzte Spiel bevor. Dies ist gleichzeitig die letzte Möglichkeit, sich für eine Weiterbeschäftigung in England zu empfehlen. Für S04 geht es dabei um Millionen.

Überzeugt Bentaleb die sportlichen Verantwortlichen am St James' Park, könnte eine Verpflichtung über das Leihende hinaus herausspringen. In dem Fall würde Newcastle United die mit Schalke vereinbarte Kaufoption in Höhe von zehn Millionen Euro ziehen, berichtet "Bild".

Der Revierklub will den 25-Jährigen unbedingt von der Gehaltsliste streichen. Durch einen endgültigen Wechsel kämen zu der Ablösesumme dann noch die Ersparnisse von Bentalebs üppigem Jahresgehalt hinzu, das bei fünf Millionen Euro liegen soll. Sein Arbeitspapier bei den Knappen läuft noch bis Sommer 2021.

Dem Boulevardblatt zufolge gibt es zwischen Newcastle und Schalke in der Causa Bentaleb allerdings derzeit keinen Kontakt. Wie die Zukunft des Linksfußes aussieht, ist daher noch völlig offen.

Bei den "Magpies" kam der zentrale Mittelfeldspieler in der Rückrunde immerhin auf 14 Pflichtspieleinsätze, zehn Mal stand er in der Startelf. Am 38. Spieltag der Premier League trifft er am Sonntag (17:00 Uhr) auf Meister FC Liverpool.