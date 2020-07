Schalke statt Köln? Daran hakt der Uth-Transfer

Peter Schatz

Schalke oder Köln: Wie geht es für Mark Uth weiter?

15 Spiele, fünf Tore und sechs Vorlagen: Was für die Stürmer des FC Schalke 04 in der abgelaufenen Saison lediglich Traumvorstellungen waren, ist für Mark Uth beim 1. FC Köln Realität. Die Leihgabe der Königsblauen trumpfte beim Effzeh mächtig auf. Kein Wunder also, dass man beim Klub aus der Domstadt ganz offen zugibt, dass man Uth gern fest verpflichten würde. Wäre da nicht dieses Preisschild ...

Dieses liegt nämlich bei zehn Millionen Euro, so hoch ist die Ausstiegsklausel des gebürtigen Kölners, der sich im Sommer 2018 dem FC Schalke 04 anschloss.

Kölns Pech: Die Verantwortlichen der Königsblauen, die dringend auf Transfereinnahmen angewiesen sind, wollen laut "Bild" kaum von dieser Summe abrücken. Gesprächsbereitschaft könnte es höchstens ab acht Millionen Euro plus erfolgsabhängigen Boni geben, spekuliert das Blatt.

Da in Gelsenkirchen angesichts von fast 200 Millionen Euro Schulden dringend frisches Geld gebraucht wird, ist auch ein weiteres Leihgeschäft kein Thema.

Offenbar befürchtet man die Kritik der Fans, sollte Uth bei einer verlängerten Leihe weiter in Köln auftrumpfen. Schließlich hat Königsblau selbst mit einem Sturmproblem zu kämpfen und könnte einen stark aufgelegten Uth gut gebrauchen.

Bringt Schalke-Coach Wagner Uth wieder in Form?

Außerdem geht man davon aus, dass Coach David Wagner es schaffen kann, Uth auch auf Schalke in jene Form zu bringen, die er in Köln unter Beweis stellte. Allerdings könnte das als unterkühlt geltende Verhältnis der beiden den Plänen der Bosse einen Strich durch die Rechnung machen.

So oder so: Derzeit sieht es nicht danach aus, als könnte der Effzeh in der kommenden Saison mit Uth, dessen Vertrag auf Schalke noch bis 2022 datiert ist, planen. Dazu müssten die Königsblauen dem Klub aus der Domstadt deutlich entgegenkommen, dessen interne Schmerzgrenze für den Stürmer wohl bei vier Millionen Euro liegt.

In Köln reagiert man dieser Tage eher genervt von den Fragen zur Zukunft von Mark Uth. "Es gibt keinen neuen Stand", erklärte Manager Horst Heldt gegenüber "Bild".