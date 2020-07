Paderborn leiht Okoroji aus

AFP/SID/JOHN MACDOUGALL

Chima Okoroji (l.) wechselt nach Paderborn

Bundesliga-Absteiger SC Paderborn hat Linksverteidiger Chima Okoroji für die kommende Saison vom Fußball-Bundesligisten SC Freiburg ausgeliehen.

Der 23 Jahre alte Engländer spielte in der vergangenen Spielzeit für Zweitligist Jahn Regensburg und stand dort in allen 34 Ligapartien in der Startelf.

"Chima ist ein schneller und robuster Außenbahnspieler, der unter anderem mit seinem Offensivdrang und seiner hohen Laufleistung überzeugt. Mit diesen Eigenschaften passt er sehr gut zu unserer Spielweise", sagte der SCP-Geschäftsführer Sport, Fabian Wohlgemuth.