Medien: BVB stellt Youngster frei

Sergio Gómez steht angeblich vor einem Abschied vom BVB

2019/20 war Sergio Gómez von Borussia Dortmund zu SD Huesca in der zweiten spanischen Liga verliehen und wusste durchaus zu gefallen. Der 19-jährige Mittelfeldspieler bestritt 37 Pflichtspiele und hatte damit großen Anteil am Aufstieg des Klubs. Beim BVB soll Gómez dennoch keine Zukunft mehr haben.

Der BVB hat Gómez freigestellt, damit das Talent mit anderen Klubs über seine Zukunft verhandeln kann. Das will "Sport1" erfahren haben. Demnach spielt der Spanier in den Planungen der Borussen keine Rolle mehr. Wichtiges Indiz für die Behauptung: Der Youngster weilt derzeit nicht mit den Dortmundern im Trainingslager im Schweizer Örtchen Bad Ragaz.

Gómez wechselte im Januar 2018 für drei Millionen Euro vom Nachwuchs des FC Barcelona in den Ruhrpott, konnte sich beim BVB aber nie wirklich etablieren. Für die Profis der Schwarz-Gelben bestritt der spanische Juniorennationalspieler lediglich drei Kurzeinsätze. Meist musste Gómez bei der U19 oder dem BVB II aushelfen.

BVB: Viele Fragezeichen bei Sergio Gómez

Die "WAZ" spekulierte unlängst hingegen über eine Verlängerung des Vertrags des Linksfußes. Über die derzeitige Laufzeit des Arbeitspapieres herrscht allerdings Rätselraten. Laut "kicker" erfolgte zuletzt eine Verlängerung bis 2022, andere Medien geben 2021 als Enddatum an.

Unklar ist zudem, ob die Leihe nach Huesca bereits beendet ist. Am 8. August bestätigte BVB-Sportdirektor Michael Zorc der "WAZ", dass die Leihe noch läuft: "Wir hatten das bis Mitte August terminiert, weil wir damals nicht wussten, ob SD Huesca direkt aufsteigt oder in die Aufstiegsrunde kommt", so Zorc, der weiterhin bestätigte, dass man sich mit Huesca in Gesprächen befinde.

Dass die Zeit von Gómez beim BVB endet, ist allerdings alles andere als unwahrscheinlich, zumal Borussia Dortmund mit Jude Bellingham einen weiteren hochveranlagten (und teuren) Spieler geholt hat, der mit Gómez um einen Platz im Team konkurrieren würde.