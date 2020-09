Offiziell: Transfer-Poker um Schick entschieden

Sven Sonntag

Erst RB Leipzig, jetzt Bayer Leverkusen: Patrik Schick

Transfer-Poker endgültig entschieden: Bayer Leverkusen hat den tschechischen Nationalstürmer Patrik Schick verpflichtet.

Wie die Werkself am Dienstagabend bestätigte, unterschrieb der 24-Jährige einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025. Einige Stunden zuvor hatte Schick den obligatorischen Medizin-Check in Leverkusen absolviert.

Dem Vernehmen nach zahlt Bayer eine Ablösesumme in Höhe von 24 Millionen Euro an die AS Rom. In der abgelaufenen Saison hatte Schick auf Leihbasis bei RB Leipzig gespielt. Die Sachsen konnten (oder wollten) eine Weiterverpflichtung aber nicht stemmen.

"Mit Patrik Schick haben wir einen international renommierten Mittelstürmer für uns gewonnen, der seine Torjäger-Qualitäten sowohl in der Serie A als auch in der Bundesliga sehr eindrucksvoll und konstant bewiesen hat“, sagte Bayer-Geschäftsführer Rudi Völler. "Patriks Durchschlagskraft und Abschlussstärke werden unserem Angriffsspiel guttun. Und auch er selbst bekommt in unserer Mannschaft Mitspieler an die Seite gestellt, die ihn und seine Stärken gut in Szene setzen können."

Sportdirektor Simon Rolfes bezeichnete Schick als "klassischen Mittelstürmer – technisch versiert, kopfballstark und in der Lage, Bälle festzumachen und zu behaupten. Patrik ist zudem spielintelligent und hat einen besonderen Sinn für die richtige Position im Strafraum. Mit ihm werden wir schwer auszurechnen und zu verteidigen sein."

Schick: Bayer Leverkusen ein "Top-Klub in der Bundesliga"

Schick erklärte, Leverkusen sei ein "sehr spannender Verein", ein "Top-Klub in der Bundesliga" und ergänzte: "Ich habe in den Spielen mit Leipzig selbst sehen können, über was für eine super Mannschaft Bayer 04 verfügt. Sie spielen offensiv und aggressiv – das alles sind Dinge, die ich mag und die meiner Auffassung von Fußball entsprechen."

Aufgrund eines Coronafalls in der tschechischen Auswahl hatte sich zuletzt der Transfer des Torjägers verzögert. Er war vergangene Woche unter präventive Quarantäne gestellt worden.

Am Mittwoch vergangener Woche hatte Bayer Ex-Nationalspieler Kevin Volland für eine Ablöse von offenbar weniger als 15 Millionen Euro zur AS Monaco transferiert. Am vergangenen Freitag war der Wechsel von Jungstar Kai Havertz für 100 Millionen Euro Ablöse zum FC Chelsea gefolgt.