Nach Corona-Fall: BVB-Stars getestet

BVB-Stars negativ auf Corona getestet

Nach einem Corona-Fall in der belgischen Fußball-Nationalmannschaft hat sich das gesamte Team zusätzlichen Tests unterziehen müssen. Betroffen waren auch drei BVB-Stars.

Bereits am Sonntag war Abwehrspieler Brandon Mechele vom FC Brügge positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 27-Jährige reiste umgehend vom Nationalteam ab.

Alle Mannschaftskameraden sowie der gesamte Betreuerstab und das Trainer-Team mussten vor der Nations-League-Partie gegen Island am Dienstag (20:45 Uhr) aber ein negatives Testergebnis vorweisen - darunter auch die Dortmunder Profis Thomas Meunier, Axel Witsel und Thorgan Hazard.

Die Entwarnung erfolgte am Abend vor dem Spiel. "Alle Tests unserer Mannschaft sind negativ ausgefallen", betätigte Belgiens Nationalcoach Roberto Martínez.

Für den BVB sind das beruhigende Nachrichten. Eine Infektion unter den drei potenziellen Stammkräften hätte Trainer Lucien Favre in große Personalnöte gebracht.

Zum Pflichtspiel-Auftakt im DFB-Pokal beim MSV Duisburg am kommenden Montag fehlen mit Marcel Schmelzer (Knieverletzung), Dan-Axel Zagadou (Außenbandverletzung Knie) und Mateu Morey (Muskelfaserriss Oberschenkel) drei Defensivspieler sicher.

BVB: Witsel fest eingeplant, Meunier und Hazard hoffen

Vom belgischen BVB-Trio dürfte zumindest Mittelfeld-Stratege Witsel fest für die Startelf eingeplant sein. Neuzugang Meunier hofft auf einen Einsatz auf der rechten Abwehrseite, Hazard auf dem Offensivflügel.

Meunier hatte zu Beginn der Länderspielpause bereits seinem Unmut in Bezug auf die Nations League Luft gemacht. "Ich bin kein Fan davon, das ist zu künstlich und nur fürs Business. Das sind nur weitere Spiele im Kalender, und am Ende bekommt man einen Pokal – genial", kommentierte der 28-Jährige süffisant im Rahmen einer Pressekonferenz am vergangenen Mittwoch.

Belgien hatte das erste Duell in dem Wettbewerb am Samstag mit 2:0 gegen Dänemark gewonnen. Witsel und Hazard kamen zum Einsatz, Meunier fehlte noch wegen der Nachwirkungen eines Muskelfaserrisses.