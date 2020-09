FC Bayern verabschiedet sich von Perisic

Frank Hoermann/ SVEN SIMON

Ivan Persic gewann mit dem FC Bayern die Champions League

Die Zukunft von Leihspieler Ivan Perisic beim FC Bayern war lange offen. Nun haben Cheftrainer Hansi Flick und die Verantwortlichen beim Triple-Sieger eine Entscheidung getroffen: Der Kroate wird keine zweite Saison in München spielen.

Hansi Flick bestätigte am Mittwoch, dass Perisic neben den weiteren zuletzt ausgeliehenen Spielern Philippe Coutinho und Álvaro Odriozola keinen Anschlussvertrag bekommen. "Es ist so entschieden, dass wir auf die drei nicht mehr zurückgreifen. Wir verlieren Qualität", sagte Erfolgstrainer Hansi Flick am Mittwoch bei der Präsentation des Champions-League-Pokals in der Erlebniswelt des Rekordmeisters.

Am Nachmittag verabschiedeten sich die Münchner offiziell von Perisic. "Ivan hat sich in dem Jahr bei uns sehr professionell verhalten, er war ein wichtiges Mitglied unserer Mannschaft und hat seinen Anteil am Gewinn der Deutschen Meisterschaft, des DFB-Pokals und der Champions League. Wir wünschen ihm für die Zukunft alles Gute", sagte Sportdirektor Hasan Salihamidzic.

Auch Flick lobte den Kroaten in höchsten Tönen: "Ich möchte mich bei Ivan für seine Leistungen und seinen Beitrag zum Gewinn des Triples bedanken. Wir haben sehr gerne mit ihm gearbeitet. Gerade in der Final-Runde der Champions League in Lissabon hat man gesehen, was für eine Qualität Ivan hat."

Flick will "nachlegen"

Während die Situation bei Coutinho, der beim FC Barcelona bereits das Training wieder aufgenommen hat, und Odriozola längst geklärt war, stand hinter Perisic bis zuletzt ein großes Fragezeichen. Der 31-Jährige hatte im Triple-Jahr des deutschen Rekordmeisters durchaus zu überzeugen gewusst und lieferte in 35 Pflichtspielen insgesamt achtzehn Tore.

Klar sei nun, wie Flick zudem betonte, "dass wir nachlegen müssen". Angesichts des stressigen Programms in den kommenden Wochen brauche man "in der Breite gute Qualität".

Zu einer Einigung mit dem Stammverein von Ivan Perisic, Inter Mailand wurde es bis zuletzt nichts. Beide Klubs sollen sich bei der Höhe der Ablösesumme nicht haben einigen können. Während Inter laut "fussballtransfers.com" 15 Millionen Euro fordert, war Bayern laut "Sky Italia" nicht bereit, mehr als zwölf Millionen Euro zu bezahlen.

Ivan Perisic hat bei Inter Mailand noch einen gültigen Vertrag bis 2022. Beim Klub aus der Serie A hat der kroatische Nationalspieler Medienberichten zufolge jedoch keine Zukunft mehr.

Dafür sollen längst mehrere Vereine aus der englischen Premier League angeklopft haben. Demnach haben Manchester United, Tottenham Hotspur, Leicester City und der FC Everton ihr Interesse an dem Angreifer signalisiert.