Atalanta-Boss äußert sich zu Interesse an Harit

RHR-FOTO/Tim Rehbein via www.imago-images.de

Hat beim FC Schalke 04 noch bis 2024 Vertrag: Amine Harit

Amine Harit gilt im Kader von Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 seit längerer Zeit als Wechselkandidat. Der 23 Jahre alte Offensivspieler liebäugelt Berichten zufolge nicht zuletzt selbst mit einem Abschied. Das angeblich konkrete Interesse aus Italien wurde umgehend jedoch relativiert.

"Sky Italia" hatte am Donnerstag zunächst gemeldet, dass sich Champions-League-Teilnehmer Atalanta Bergamo eine Verpflichtung des Marokkaners durchaus vorstellen kann. Die Norditaliener, bei denen der deutsche Nationalspieler Robin Gosens unter Vertrag steht, sollen die Gespräche mit den Königsblauen bereits gesucht haben.

Allerdings hänge der Vollzug nicht zuletzt von einer Einigung zwischen beiden Klubs bei der Ablösesumme zusammen. Angeblich fordern die Knappen bis zu 25 Millionen Euro für Harit. S04 hatte den den technisch versierten Spieler 2017 für acht Millionen Euro vom FC Nantes aus Frankreich geholt.

"Sport1" bestätigte nun Gespräche zwischen Harit und Atalanta. Der Schalke-Profi hatte zudem kürzlich erst seine Berateragentur gewechselt, sein Agent Meissa N'Diaye soll den Spielmacher seither auf dem Markt angeboten haben.

Giovanni Sartori, Technischer Direktor von Atalanta Bergamo, erklärte nun jedoch gegenüber dem Sender: "Er hat keine Priorität für uns."

S04-Trainer Wagner: "Das ist total spekulativ"

Der Grund: Bergamo hat erst Anfang des Monats den offensiven Mittelfeldspieler Aleksey Miranchuk von Lokomotiv Moskau unter Vertrag genommen. Immerhin bezahlte der Klub für den Russen 14,5 Millionen Euro.

Auch S04-Trainer David Wagner äußerte sich zur Personalie Amine Harit. "Das ist total spekulativ", zitiert "Sport1" den Coach vor dem Pokal-Duell gegen Schweinfurt: "Es kann sein, dass sich in zwei Tagen wieder alles in Luft aufgelöst hat und der nächste Name von uns schon wieder spekuliert wird."

Bislang absolvierte Harit in der Bundesliga für Schalke 74 Spiele, in denen er 23 Torbeteiligungen (zehn Tore, dreizehn Vorlagen) lieferte.