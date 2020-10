Douglas Costa reagiert auf "Söldner"-Kritik

Alexander Hassenstein via www.imago-images.de

Ist zurück beim FC Bayern: Douglas Costa

Douglas Costa ist zurück beim FC Bayern. Der pikanten "Söldner"-Aussage des einstigen Präsidenten Uli Hoeneß misst der Brasilianer aber keine Bedeutung mehr bei. Bei seiner offiziellen Präsentation in München blickte er vielmehr nach vorne.

"Ich lebe nicht in der Vergangenheit. Was passiert ist, ist vorbei. Das ändert für mich nichts", so der 30-Jährige am Dienstagmittag, als er gemeinsam mit dem Spanier Marc Roca beim deutschen Rekordmeister vorgestellt wurde.

Mit Uli Hoeneß habe er laut eigener Aussage seit seinem Abschied vom FC Bayern im Sommer 2017 nicht mehr gesprochen. Damals wetterte das Vereinsoberhaupt, der Flügelstürmer sei ein "ziemlicher Söldner", der beim FC Bayern "nicht funktioniert" habe.

💬 @douglascosta über die ersten Eindrücke: "Es ist alles so, wie ich es kannte. Es ist eine Herausforderung hier zu sein, es wird mit hoher Intensität trainiert. Ich kenne hier schon sehr viel und ich freue mich, hier zu arbeiten."#ServusDouglas #FCBayern pic.twitter.com/B8TqAhp0Wg — FC Bayern München (@FCBayern) 13. Oktober 2020

Costa betonte nun, er wolle "einfach das Beste geben" und sich "im Training einbringen und der Mannschaft helfen". Welche Rolle die Leihgabe von Juventus im Team von Hansi Flick spielen werde, müsse man sehen. Er brenne erst einmal darauf, "erneut das Trikot des FC Bayern" überzustreifen. Im DFB-Pokal gegen den 1. FC Düren am Donnerstag könnte der Brasilianer bereits sein Comeback feiern.

Salihamidzic schon im letzten Jahr von Roca überzeugt

Dann könnte auch Marc Roca erstmals in Erscheinung treten. "Ich bin sehr froh, hier zu sein und von den besten Spielern lernen zu können. Ich werde das mit großem Vertrauen angehen", so der Spanier, der von Espanyol Barcelona für das zentrale Mittelfeld verpflichtet wurde.

Sportvorstand Hasan Salihamidzic bekannte, dass ihm der 23-Jährige schon im letzten Jahr "in unseren Gesprächen als Typ sehr gut gefallen" habe. Damals ließ Espanyol den Mittelfeldmann jedoch nicht ziehen. "Seine fußballerischen Fähigkeiten, seine Technik, sein Spielverständnis und sein Spiel werden uns bereichern. Er ist ein richtig guter Junge, passt mit seiner Mentalität gut in unsere Mannschaft. Wir werden ihm hier die Möglichkeit geben, sich noch zu verbessern."

Die wichtigsten Aussagen von der Pressekonferenz des FC Bayern zum Nachlesen:

+++ Das obligatorische Foto +++

Das war's mit der Pressekonferenz aus München. Zum Abschluss werden mit den zwei Neuzugängen die obligatorischen Fotos mit ihrem neuen Trikot gemacht. Douglas Costa spielt mit der Nummer elf, Marc Roca bekommt die 22.

+++ Welchen Rhythmus haben die Spieler? +++

Salihamidzic: Gute Frage, denn den Rhythmus muss man erst finden. Viele Nationalspieler sind weg. Ich denke, dass der Trainer gute Optionen hat und die Mannschaft zusammenstellen wird. Wir hoffen, dass alle gesund bleiben, damit der Trainer aus dem Vollen schöpfen kann. Es wird die große Aufgabe sein, das Training zu dosieren. Wir haben ein großes Programm, der Kalender ist voll mit Spielen. Ich denke, dass wir im Kader nun gut aufgestellt sind.

+++ Was macht Ihr Deutsch, Herr Costa? +++

Costa: Ich verstehe das eine oder andere, aber ich habe noch Schwierigkeiten, Deutsch zu verstehen.

+++ Gab es Kontakt zu Mitspielern? +++

Costa: Meine Teamkollegen habe ich am meisten vermisst. Sie haben sich immer nach mir erkundigt und gefragt, wie es mir geht. Das hat mich in den letzten Jahren viel beschäftigt. Ich habe mich hier immer sehr wohl gefühlt. Das Klima ist ein bisschen härter hier, das ist richtig.

+++ Was hat sich verändert, Herr Costa? +++

Costa: Als ich hier war, waren wir immer ganz nah dran am Titel. Zuletzt waren sie immer oben.

+++ Was sagen Sie zur 8:2-Sieg gegen Barca? +++

Roca: Wie Sie vielleicht wissen, gibt es eine große Rivalität zwischen Barca und Espanyol, deshalb war ich glücklich über den Sieg. Die Höhe des Sieges war aber schon überraschend.

+++ Welcher ist Ihr Lieblingsspieler, Herr Roca? +++

Roca: Da gibt es viele, aber Xabi Alonso ist einer. Ich habe mich schon immer an ihm orientiert. Zu den Besten gehören, ist eines meiner Ziele. Ich werde nun daran arbeiten, zu wachsen und die große Chance, die der FC Bayern mir gegeben hat, zu nutzen.

+++ Rückfrage an Costa: Wie haben Sie die Hoeneß-Aussagen empfunden? +++

Costa: Ich lebe nicht in der Vergangenheit. Was passiert ist, ist vorbei. Das ändert für mich nichts. Ich werde versuchen, das Beste zu zeigen und dann werden wir sehen, was für eine Rolle ich spiele.

+++ Wie groß ist die Vorfreude auf das Pokalspiel? +++

Roca: Ich freue mich riesig darauf, auch wenn es nur ein Fünftligist ist. Ich freue mich, mit meinen neuen Mitspielern auf dem Feld zu stehen.

Costa: Ich möchte das Trikot des FC Bayern wieder überstreifen und freue mich darauf. Der Gegner ist egal, ich möchte immer spielen.

+++ Haben Sie sich verändert, Herr Costa? +++

Costa: Ich denke, ich bin reifer geworden in Italien, ansonsten habe ich mich nicht wirklich verändert. Ich habe noch härter an meinem Körper gearbeitet. Jetzt will ich mich einfach gut einbringen und zeigen, was ich kann.

+++ War die Einschätzung von Hoeneß falsch? +++

Salihamidzic: Natürlich haben wir nicht nur nach Charakter ausgewählt, sondern auch auf Qualität. Aber wir legen darauf großen Wert, auch der Trainer. Wir wissen, was Douglas hier geleistet hat. Wir sind überzeugt, dass wir ihn wieder auf diesen Leistungsstand bringen können.

+++ Haben Sie mit Uli Hoeneß nach seiner Söldner-Aussage gesprochen? +++

Costa: Nein, ich habe noch nicht mit ihm gesprochen, aber er ist eine sehr wichtige Persönlichkeit. Ich möchte einfach das Beste geben und mich im Training einbringen und der Mannschaft helfen. Ich hoffe, dass das so schnell wie möglich geht.

+++ Salihamidzic über die Neuzugänge +++

Salihamidzic: Schon letztes Jahr hat mir Marc in unseren Gespräche als Typ sehr gut gefallen. Seine fußballerischen Fähigkeiten, seine Technik, sein Spielverständnis und sein Spiel werden uns bereichern. Er ist ein richtig guter Junge, passt mit seiner Mentalität gut in unsere Mannschaft. Wir werden ihm hier die Möglichkeit geben, sich noch zu verbessern.

Douglas macht uns unberechenbarer. Er ist eine Waffe im Eins-gegen-eins. Er schlägt richtig gute Flanken. Er kann unserem Spiel Impulse geben. Er muss natürlich gesund bleiben, dafür muss er topfit sein.

+++ Was sagt Douglas Costa? +++

Costa: Ja, es ist schon im Großen und Ganzen so wie damals. Das Training ist sehr intensiv und es ist ein bisschen merkwürdig hier zu sein, da ich ja schon alles kenne.

+++ Marc Roca fängt an +++

Roca: Ich bin sehr froh, hier zu sein und von den besten Spielern lernen zu können. Ich werde das mit großem Vertrauen angehen.

+++ Es geht los! +++

Douglas Costa, Marc Roca und Hasan Salihamidzic nehmen Platz. Los geht's!

+++ Erster Einsatz schon im DFB-Pokal? +++

Während die Nationalspieler noch auf Länderreise sind, blickt Trainer Hansi Flick auf das Erstrundenspiel im DFB-Pokal am Donnerstag gegen den 1. FC Düren (20:45 Uhr). Gegen den Oberligisten muss der Rekordmeister aufgrund der hohen Belastung für die Profis gezwungenermaßen mit der zweiten Garde antreten. Möglicherweise bietet das Pokalspiel für die Neuzugänge die erste Möglichkeit, sich zu bewähren.

+++ Die spannende Personalie Douglas Costa +++

Eine Aussage von Uli Hoeneß aus seiner Zeit als Präsident beim FC Bayern hallte in den vergangenen Tagen nach. Schließlich hatte er Douglas Costa, der die Münchner nach insgesamt 77 Pflichtspielen im Sommer 2017 in Richtung Juventus verließ, einst als "ziemlichen Söldner" bezeichnet, der bei den Bayern "nicht funktioniert" habe.

Nun kommt der Brasilianer auf Leihbasis zurück nach München, wohl um den Kaderplatz von Ivan Perisic auf der offensiven Außenbahn einzunehmen. Was sagt Douglas Costa heute zu den harten Worten von Uli Hoeneß? Und welche Rolle sieht er für sich im Team?

+++ Tritt Roca in Thiagos Fußstapfen? +++

Der 23 Jahre alte Marc Roca kam für neun Millionen Euro von Espanyol Barcelona und dürfte ein schweres Erbe beim FC Bayern antreten. Denn der Spanier bekleidet eine ähnliche Position wie Mittelfeldstratege Thiago, der nach Liverpool ging und eine große Lücke hinterlässt.

Obendrein kursierten zuletzt in Spanien Gerüchte, dass Roca in München keineswegs die erste Wahl war. Demnach hätte der FC Bayern lieber Federico Valverde von Real Madrid unter Vertrag genommen. Was sagt der neue Mann zu seinem Wechsel nach München und welche Perspektive sieht er?

+++ Herzlich willkommen +++

Erst am Montag hat der FC Bayern seine beiden Neuzugänge Bouna Sarr und Eric Maxim Choupo-Moting präsentiert. Heute sind Marc Roca und Douglas Costa an der Reihe. Um 13:30 Uhr nehmen die Protagonisten Platz, sport.de ist live dabei!