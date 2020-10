Derby-Eklat! Moukoko bei BVB-Sieg übel beschimpft

Maik Hölter/TEAM2sportphoto via www.imago-images.d

Youssoufa Moukoko erzielte drei Tore für den BVB

Während Borussia Dortmund und der FC Schalke 04 in der Bundesliga erst in der kommenden Woche im Revierderby aufeinandertreffen, empfing die U19 der Königsblauen den BVB bereits am 3. Spieltag der Bundesliga-West. Dabei setzte sich die Borussia dank eines Dreierpacks von Toptalent Youssoufa Moukoko vor den Augen von S04-Coach Manuel Baum, Co-Trainer Naldo und Manager Jochen Schneider durch. Nach dem Spiel war aber nicht (nur) die sportliche Leistung des Youngsters Thema.

Dabei hatte Moukoko früh (10.) für die Dortmunder Führung gesorgt. Der 15-Jährige fing einen folgenschweren Fehlpass von Schalkes Abwehrspieler Luca Campanile ab und netzte sicher ein.

Direkt im Anschluss (11.) gelang Schalke der Ausgleich. Nach einer Flanke von Mehmet-Can Aydin bugsierte Göktan Gürpüz den Ball unglücklich ins eigene Tor.

Kurz vor der Halbzeitpause (39.) erhöhte Moukoko auf 2:1. Die Vorlage von Abu-Bekir Ömer El-Zein nahm der Youngster gekonnt mit der Brust an und ließt sein Können dabei mit einem schönen Treffer aus der Drehung heraus aufblitzen.

Auch in der zweiten Hälfte setzte Moukoko seinen Lauf fort und traf aus 20 Metern zum 3:1 (62.) - bereits sein sechstes (!) Saisontor im zweiten Spiel. Doch wieder ließ die Antwort der Schalker nicht lange auf sich warten. Durch einen kapitalen Fehlpass von BVB-Keeper Klußmann Leon verkürzte Vasilios Pavlidis nach rund einer Stunde auf 2:3 (64.). Zu mehr reichte es für die Königsblauen aber nicht mehr.

"ich brech dir alle Knochen"



"leg dich ins grab"



"verpiss dich du Hurensohn"



"verpiss dich du schwa..."



Völlig "normale" reaktion wenn ein minderjähriger Schwarzer ein Tor schießt pic.twitter.com/8nv0IglJ3D — Arsène Wenger Bundestrainer (@Eukakrypto) 18. Oktober 2020

BVB-Talent Moukoko übel beleidigt

Allerdings wurde Moukokos Gala von wüsten Beschimpfungen und womöglich auch rassistischen Beleidigungen in Richtung des Spielers nach dessen drittem Treffer überschattet.

Auf Videoaufnahmen sind deutlich Drohungen wie "Ich brech dir alle Knochen!" oder "Leg dich ins Grab!" zu hören. Auch Schimpfwörter fallen, ein Zuschauer brüllt: "Verpiss dich, du schwa..." - der Rest ist nicht klar zu hören.

"Wir können uns bei Youssoufa Moukoko für die Aussagen einiger Fans (...) nur entschuldigen", schrieb Schalke bei Twitter: "Bei allen Emotionen im Derby - solche Beleidigungen verurteilen wir aufs Schärfste und lehnen sie ausdrücklich ab." Der Klub kündigte an, er werde "die notwendigen Maßnahmen" ergreifen.

Immerhin: Die Dortmunder wahrten mit dem Sieg ihre weiße Weste. Am 1. Spieltag setzte sich der BVB mit 5:0 gegen Preußen Münster durch, die Partie gegen Alemannia Aachen gewannen die Schwarzgelben am Grünen Tisch. Aachen war aus Protest und zum Schutz der eigenen Spieler nicht angetreten.

Schalke feierte zuvor zwei Siege gegen den 1. FC Köln (1:0) und gegen den Wuppertaler SV (2:1).

Erst am Samstagabend hatte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke noch in höchsten Tönen von Matchwinner Moukoko geschwärmt. "Ich halte sehr viel von ihm, weil er ein toller Junge ist, sehr geerdet ist, sehr professionell ist. Wir dürfen ihn nicht mit Erwartungshaltungen überfrachten. Er ist schon ein geiler Zocker. Da können die Leute sich drauf freuen", sagte der 61-Jährige im "ZDF-Sportstudio".