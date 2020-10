Großkreutz spendiert kuriose Derby-Belohnung für Haaland

firo Sportphoto/Jrgen Fromme

Erling Haaland stellte mit seinem Treffer am Samstagabend auf 2:0

Tormaschine, Publikumsliebling und jetzt auch noch Derbyheld! Erling Haaland ist auf dem besten Weg, bei Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund zum absoluten Superstar aufzusteigen. Mit seinem Treffer beim ungefährdeten 3:0-Erfolg im Revierschlager gegen den FC Schalke 04 hat der junge Norweger in jedem Falle weiter an seinen Popularitätswerten im östlichen Ruhrgebiet gearbeitet.

Mit technischer Versiertheit und beeindruckender Leichtigkeit chippte Haaland das Spielgerät in der 61. Minute zum vorentscheidenden 2:0 für seine Farben ins Tor, drehte anschließend zum emotionalen Torjubel in Richtung Eckfahne ab. Sein zweites Derby-Tor im zweiten Spiel gegen die Gelsenkirchener ließ den gesamten Klub aus Dortmund und seine zahlreichen Anhänger jubeln.

Ex-BVB-Profi und Edelfan Kevin Großkreutz überlegte sich für den Dortmunder Senkrechtstarter eine ganz besondere Belohnung. Der Weltmeister von 2014 lud den 20-Jährigen für die kommenden zwölf Monate in sein Lokal "Mit Schmackes" ein - kostenlos, versteht sich.

"Einfach ein geiler Typ! Hast ein Jahr lang frei Essen, Bro!", schrieb Großkreutz auf Instagram an Haaland adressiert. Der gebürtige Dortmunder (derzeit vereinslos) stand selbst jahrelang bei der Dortmunder Borussia unter Vertrag und absolvierte für seinen Herzensverein 176 Bundesliga-Partien.

Erling Haaland läuft zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison schon wieder zu absoluter Hochform auf. Acht Pflichtspiele absolvierte der Stürmerstar des BVB in der noch jungen Spielzeit für die Schwarz-Gelben und erzielte dabei sieben Tore. In der Torschützenliste der Bundesliga liegt er derzeit hinter Bayerns Weltklasse-Stürmer Robert Lewandowski und Hoffenheim-Knipser Andrej Kramaric auf dem dritten Platz.

In der Bundesliga hat der 1,94-m-Hüne seit seinem Wechsel zu Borussia Dortmund im Januar diesen Jahres bisher 18 Treffer in 20 Partien erzielt. Ein überragender Wert, den Haaland in den kommenden Wochen noch weiter ausbauen will.