BVB befördert Lars Ricken zum Direktor

Steigt beim BVB auf: Lars Ricken (M.)

Der BVB hat den Vertrag mit Nachwuchskoordinator Lars Ricken vorzeitig bis zum 30. Juni 2025 verlängert. Darüber hinaus übertrug die Geschäftsführung der Dortmunder Borussia dem 44-Jährigen mehr Verantwortung.

So wird Ricken "neben seiner bisherigen Position, die er weiterhin ausfüllt, ab dem 1. Januar 2021 als Direktor Nachwuchsleistungszentrum fungieren", teilte der Bundesligist am Dienstag mit.

"Lars Ricken hat in den vergangenen Jahren großartige Arbeit geleistet und mit seinen Mannschaften viele Titel gewonnen. Dass wir seinen Vertrag langfristig verlängert haben und ihm ein Direktorat übertragen werden, ist Zeichen unserer Wertschätzung. Gleichzeitig tragen wir durch diesen Schritt der enormen Entwicklung der Nachwuchsleistungszentren Rechnung", erklärte BVB-Boss Hans-Joachim Watzke.

"Hohe Identifikation mit dem BVB"

Ricken dankte seinen Vorgesetzten für das in ihn gesetzte Vertrauen. "Es war immer mein Ziel, möglichst lange und tief verwurzelt erfolgreich in diesem Verein arbeiten zu dürfen. Als Verantwortlicher für die strategische, personelle und finanzielle Ausrichtung des NLZ wird es auch in Zukunft mein vorrangiges Ziel sein, Nachwuchsspieler an den Profibereich heranzuführen. Es ist ein gutes Gefühl, ein wichtiger Teil der Gesamtstrategie des Klubs zu sein", so der ehemalige Offensivmann.

Der gebürtige Dortmunder lief 407 Mal für den BVB auf und erzielte dabei 68 Tore. Ricken wurde drei Mal Deutscher Meister und gewann 1997 mit den Westfalen die Champions League sowie den Weltpokal.

"Dass wir die gute Arbeit von Lars Ricken belohnen, ist folgerichtig. Und natürlich freuen wir uns, dass wir den Posten des Direktor Nachwuchsleistungszentrum mit einem Dortmunder besetzen können, der über eine hohe Identifikation mit dem BVB verfügt und diese vorlebt", betonte Sportdirektor Michael Zorc.