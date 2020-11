Moukoko-Marschroute des BVB wohl "längst verbrieft"

Noah Wedel/Kirchner-Media via www.imago-images.de

Youssoufa Moukoko könnte gegen Hertha BSC sein BVB-Debüt geben

Bei den B- und A-Junioren von Borussia Dortmund ballert Youssoufa Moukoko seit Jahren alles in Grund und Boden. Kein Wunder, dass nicht wenige BVB-Fans große Erwartungen an das Profi-Debüt des Wunderkinds knüpfen. In Kürze dürfte es soweit sein.

Am 20. November feiert Moukoko seinen 16. Geburtstag, ab diesem Tag darf der Angreifer offiziell im Profikader des BVB eingesetzt werden. Und in Dortmund plant man angeblich, den Linksfuß schnell ins kalte Wasser zu werfen.

Die "Ruhr Nachrichten" wollen erfahren haben, dass Moukoko bereits am 21. November bei der Bundesligapartie bei Hertha BSC im 20-köpfigen Spieltagskader stehen wird. Vereinsintern sei dies "längst verbrieft", so die Zeitung.

Ob der Youngster in Berlin auch sein Profi-Debüt feiern wird, dürfte hingegen nicht zuletzt vom Spielverlauf abhängen.

Dass Moukoko in näherer Zukunft allerdings zum jüngsten Spieler der Geschichte des deutschen Oberhauses aufsteigt, dürfte außer Frage stehen.

Bislang hält Nuri Sahin den Rekord. Der Mittelfeldspieler debütierte am 06. August 2005 mit 16 Jahren, elf Monaten und einem Tag ebenfalls für den BVB, der damals 2:2 gegen den VfL Wolfsburg spielte. Um diese Bestmarke zu unterbieten, bleibt Moukoko also noch viel Zeit.

BVB-Boss Watzke warnt vor zu hohen Erwartungen

Im Interview mit dem TV-Sender "Sky" untermauerte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke unlängst, dass Moukoko durchaus mehr als nur Zaungast bei den Profis seien soll. Watzke stellte dem deutschen Juniorennationalspieler in Aussicht, als Backup für Sturm-Platzhirsch Erling Haaland Einsatzminuten zu sammeln.

"Es ist ja ideal, Erling spielt in der Regel, und wenn es dann vielleicht mal die Möglichkeit gibt, dass der mal eine Pause braucht, dann wird der Trainer es ja vielleicht mal mit Youssoufa versuchen", so Watzke.

Allerdings warnte der Ur-Borusse auch vor zu hohen Erwartungen an das Top-Talent. Allen beim BVB sei bewusst, dass man aufpassen müsse, Moukoko nicht zu "überfrachten".

Für die U17 des BVB erzielte Moukoko 90 Tore in 56 Partien, bei der U19 kommt er bislang auf 51 Treffer in 32 Spielen. Als Kapitän der A-Junioren erzielte er 2020/21 13 Buden in nur vier Einsätzen. Derzeit ruht in der U19-Bundesliga allerdings coronabedingt der Ball.