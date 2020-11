Endspurt kommt zu spät! Köln schockt den BVB

firo Sportphoto/Jürgen Fromme

Der BVB kassierte eine unerwartete Pleite

Borussia Dortmund hat im Titelrennen der Fußball-Bundesliga völlig überraschend gegen Kellerkind 1. FC Köln gepatzt. Die Mannschaft von Trainer Lucien Favre unterlag den zuvor in 18 Ligaspielen sieglosen Rheinländern mit 1:2 (0:1).

Ellyes Skhiri sorgte mit seinem Doppelpack (9., 60.) für den ersten Kölner Sieg in Dortmund seit April 1991, der eingewechselte Thorgan Hazard (74.) konnte nur noch verkürzen. Die Gäste verhinderten damit einen Negativ-Rekord: 19 Bundesligaspiele in Folge war der FC noch nie sieglos geblieben. Damit kann auch der in der Kritik stehende Trainer Markus Gisdol erst einmal durchatmen.

Favre nahm angesichts der hohen Belastungen gegenüber dem überzeugenden Erfolg in der Champions League gegen den FC Brügge (3:0) gleich fünf Veränderungen vor. Die Gastgeber legten mit dem frischen Personal erwartungsgemäß sofort den Vorwärtsgang ein und hätten beinahe früh gejubelt. Jadon Sancho traf aber nur die Latte (4.).

Danach war es mit der Dortmunder Herrlichkeit aber erst einmal vorbei. Behäbig im Aufbau, schwach in den Zweikämpfen - beim BVB lief nicht viel zusammen. Die mutig und kompakt auftretenden Gäste bestraften die Dortmunder Nachlässigkeiten. Nach einer Ecke von Ondrej Duda und einer Kopfballverlängerung von Marius Wolf drückte Skhiri den Ball aus kurzer Distanz über die Linie.

Die Führung gab dem Außenseiter sichtlich Selbstvertrauen. Auch ohne Mittelstürmer Sebastian Andersson (Knieprobleme) spielten die Kölner beherzt nach vorne und stellten die BVB-Defensive vor einige Schwierigkeiten. Besonders der schnelle Ismail Jakobs sorgte über die linke Seite für Unruhe.

BVB hat Mühe mit Köln - und Pech

Und Dortmund? Tat sich schwer. Bis auf eine Ausnahme hatte die Kölner Abwehr Torjäger Erling Haaland in der ersten Halbzeit gut im Griff. Nach einem schönen Zuspiel von Kapitän Marco Reus verzog Haaland mit seinem schwächeren rechten Fuß (26.). Dem BVB-Spiel mangelte es insgesamt an Tempo und Ideen. Abwehrchef Mats Hummels stand bei seinem Kopfballtreffer zudem im Abseits (30.).

Nach dem Wechsel erhöhte der BVB den Druck. Einen Freistoß von Reus parierte FC-Torhüter Timo Horn mit etwas Mühe (49.). Nationalspieler Emre Can verzog zwei Minuten später knapp.

Dortmund drängte die Kölner nun tief hinten rein. Im Gegensatz zum ersten Durchgang verschafften sich die Gäste nur selten Entlastung. Großchancen ließen sie aber zunächst weiterhin nicht zu, auch weil Sebastiaan Bornauw und Rafael Czichos meist die Lufthoheit im eigenen Strafraum hatten.

Mitten in die kleine Drangphase der Gastgeber schlug der FC zu. Es war eine Kopie des Führungstreffers. Wieder schlug Duda eine Ecke rein, wieder verlängerte der Ex-Dortmunder Wolf und wieder traf Skhiri aus kurzer Distanz.

Favre setzte nun alles auf eine Karte. Hazard, Giovanni Reyna und Youssoufa Moukoko kamen. Der erst 16-jährige Moukoko vergab kurz nach seiner Einwechslung die Chance zum Anschluss (70.). Wenig später erzwang der BVB einen frühen Kölner Ballverlust, Hazard drang in den Strafraum ein und blieb eiskalt. Und Dortmund drückte nun noch einmal, kam auch zu Abschlüssen. Doch Haaland wurde geblockt (86.), und Hummels scheiterte aus kurzer Distanz an Timo Horn (87.) - und erneut Haaland (90.+5) vergab aus nur einem Meter.