Arsenal stürmt zum Gruppensieg in der EL

via www.imago-images.de

Arsenal steht als Gruppensieger fest

Bei der Rückkehr der Fans im Fußball-Mutterland England ist der FC Arsenal in der Europa League souverän zum Gruppensieg gestürmt.

Die Gunners gewannen im ersten Spiel eines englischen Teams vor Zuschauern seit Ausbruch der Corona-Pandemie im vergangenen März gegen Rapid Wien 4:1 (3:0) und sicherten sich damit eine Runde vor Abschluss der Gruppenphase vorzeitig die Eine-Million-Euro-Prämie für den ersten Platz in der Gruppe B.

Arsenal, das gegen Wien mit Ex-Weltmeister Shkodran Mustafi begann, konnte durch regionale Lockerungen des seit über acht Monaten gültigen Zuschauerverbots vom Vortag gegen Wien das Maximalkontingent von 2000 Besuchern in seiner Arena begrüßen. Die begrenze Zulassung von Fans ist außer in London auch in der Region Merseyside von Meister FC Liverpool und des Lokalrivalen FC Everton möglich.

Götze und Co. eine Runde weiter

Zumindest schon über einen Platz in der Zwischenrunde freuen können sich fünf deutsche Profis mit ihren Klubs. Ex-Weltmeister Mario Götze, Nationalspieler Philipp Max und Timo Baumgartl feierten mit der PSV Eindhoven unter der Regie des deutschen Coaches Roger Schmidt ein 1:0 (1:0) bei Spitzenreiter FC Granada und haben damit wenigstens den zweiten Rang sicher.

Den Siegtreffer für die Niederländer erzielte Donyell Malen (38.) nach Vorlage vom Ex-Augsburger Philipp Max. WM-Held Götze spielte 90 Minuten durch und holte sich in der 61 Minute die Gelbe Karte ab.

Benfica steht in der K.o.-Runde

Auch Nationalspieler Luca Waldschmidt und der zudem einmal erfolgreiche Ex-Dortmunder Julian Weigl (89.) jubelten bei Benfica Lissabon nach ihren Einwechslungen beim 4:0 (1:0) gegen Lech Posen über den Einzug in die K.o.-Phase. Jan Vertonghen, Darwin Nunez sowie Pizzi besorgten die Führung der Portugiesen, bevor Weigl den Schlusspunt setzte.

International überwintern auch Slavia Prag aus Bayer Leverkusens Gruppe C nach einem 3:0 (2:0) gegen gegen Hapoel Be'er Sheva, Arsenals Premier-League-Rivale Tottenham Hotspur (3:3 bei LASK Linz) in der Gruppe J, Italiens Tabellenführer AC Mailand (4:2 gegen Celtic G Glasgow) in der Gruppe H und Benficas Vorrundengegner Glasgow Rangers (3:2 gegen Standard Lüttich).

Wie Arsenal als Gruppensieger zieht auch AS Rom aus der Gruppe A (3:1 gegen Young Boys Bern) in die K.o.-Phase ein. Ex-Europapokalsieger Roter Stern Belgrad reichte in der Gruppe L die Nullnummer gegen Bundesligist und Gruppensieger TSG Hoffenheim zum Weiterkommen.