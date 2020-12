Stuttgart in Bremen weiter ohne Didavi

Hansjürgen Britsch via www.imago-images.de

Daniel Didavi wird nicht rechtzeitig fit

Aufsteiger VfB Stuttgart muss beim Bundesliga-Gastspiel bei Werder Bremen am Sonntag (15:30 Uhr) weiter auf Spielmacher Daniel Didavi verzichten.

Der 30-Jährige laboriert an einem Faserriss in der Hüftmuskulatur. Außerdem ist der Einsatz des argentinischen Nationalspielers Nicolas Gonzalez "sehr fraglich", sagte Trainer Pellegrino Matarazzo am Freitag.

Der 22 Jahre alte Stürmer hatte sich vor zwei Wochen einen Anriss des Innenbands im linken Knie zugezogen.

Die Schwaben verlängerten am Mittwoch den Vertrag mit Gonzalez vorzeitig um ein Jahr bis 2024.