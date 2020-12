Neuer Vertrag und Mega-Gehalt für Bayern-Juwel Musiala?

Maro Donato via www.imago-images.de

Der FC Bayern will Jamal Musiala langfristig binden

In seinen wenigen Auftritten, die Jamal Musiala bisher für den FC Bayern hatte, wusste er durchaus zu überzeugen. Der britische Newcomer hat sich dadurch offenbar auf die Liste einiger Schwergewichte aus der Premier League gespielt. Die Münchner wollen mit einer Vertragsverlängerung inklusive saftiger Gehaltserhöhung reagieren.

Hansi Flick outete sich nach dem Auswärtsspiel in der Champions League gegen Atlético Madrid (1:1) als großer Fan von Jamal Musiala, der unter spanischem Flutlicht erstmals in der Königslassen-Startelf des FC Bayern aufgeboten wurde.

"Jamal spielt in München in einer Mannschaft gespickt mit Top-Spielern. Und bei diesen Spielern ist er hochgeschätzt", schwärmte Flick, der Musialas spielerische Attribute mit einer enormen Ruhe am Ball, einem starken Dribbling sowie ein ausgezeichnetes Eins-gegen-Eins-Verhalten näher umschrieb.

Die Führungsetage der Münchner Bayern will das 17-jährige Supertalent langfristig im Verein halten und befindet sich laut "Daily Mail" bereits in Gesprächen mit der Musiala-Seite.

FC Bayern: Fünf Millionen Euro pro Jahr für Jamal Musiala?

Eine Ausdehnung des jetzigen Arbeitsverhältnisses, das bis 2022 befristet ist, will sich der deutsche Rekordmeister demnach satte fünf Millionen Euro jährlich kosten lassen.

Damit will sich der FC Bayern zum einen natürlich langfristig Musialas Spielrecht sichern. Zum anderen sollen schon jetzt interessierte Topklubs wie der FC Liverpool, Manchester City und Manchester United mit einer Bezahlung, die bei weitem nicht üblich ist für Spieler im Teenager-Alter, abgeschreckt werden.

Zum Vergleich: David Alaba soll nach Paraphierung seines ersten Profivertrags auf gerade einmal 240.000 Euro jährlich gekommen sein. Mittels variabler Zahlungen konnte sich der Wiener auf eine halben Million Euro pro Saison steigern. Auch Musiala soll es selbstverständlich möglich sein, auf diesem Wege sein exorbitantes Grundgehalt noch zusätzlich aufzubessern.

"Sport Bild" zufolge will der FC Bayern bei seinem derzeit gefragtesten Talent zeitnah Nägel mit Köpfen machen. Spätestens bis zu seinem 18. Geburtstag am 26. Februar 2020 soll Musiala seinen neuen Kontrakt unterschreiben.