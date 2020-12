FCB-Finanzchef schlägt Alarm: Mega-Transfers "sehr schwierig"

unknown

Jan-Christian Dreesen fürchtet auch beim FC Bayern München einen großen Umsatzeinbruch

Die Corona-Pandemie hat auch beim FC Bayern München deutliche Spuren hinterlassen. Das hat der stellvertretender Vorstandsvorsitzende der Münchner, Jan-Christian Dreesen, nun in einem Interview bestätigt.

"In der Saison 2018/2019 hatten wir einen Umsatz im Konzern von 750,4 Millionen Euro. Der ist in der vergangenen Saison 2019/2020 auf einen Jahresumsatz von 698 Millionen Euro gesunken", erklärte Dreesen im Gespräch mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung".

Der Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen sei von 146,1 auf 104,5 Millionen Euro gesunken.

"Der Jahresüberschuss, wo wir in der Saison 2018/2019 mit 52,5 Millionen Euro noch einen Rekordgewinn erreicht haben - hat sich auf 9,8 Millionen Euro nach Steuern verringert", fügte der Finanzchef hinzu und blickt daher mit zwiespältigen Gefühlen auf die Triple-Saison des Fußball-Rekordmeisters zurück.

In der Saison 2019/2020 habe der FC Bayern ungefähr 55 Millionen des geplanten Umsatzes verloren, beim Gewinn waren es rund 40 Millionen Euro weniger, da seit dem 8. März vor leeren Rängen gespielt werden musste.

Liquidität des FC Bayern ist deutlich gesunken

"Das laufende Geschäftsjahr wird allerdings deutlich stärker betroffen sein. Denn wenn wir nun die komplette Saison ohne Zuschauer spielen müssen, reden wir von Umsatzeinschlägen im Konzern von eher 150 Millionen als 100 Millionen Euro, das sind 20 Prozent des Umsatzes", sagte Dreesen.

"Wir haben in den vergangenen zwei Jahren Transfers getätigt, die auch für unsere Verhältnisse überproportional waren. Kombiniert mit deutlichen Umsatzrückgängen, bedeutet das zwangsläufig: Unsere zum Glück vorhandene Liquidität sinkt deutlich", stellte Dreesen fest.

Dass der FC Bayern in naher Zukunft weitere Transfers der Größenordnung Leroy Sané (kam für 45 Millionen Euro) oder Lucas Hernández (kam für 80 Millionen Euro) tätigen wird, glaubt Dreesen daher auch eher nicht. "Wenn sich das fortsetzt, was wir aktuell erleben, wird das zumindest sehr, sehr schwierig", so Dreesen.