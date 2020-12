Rostock klettert - Türkgücü siegt im Aufsteigerduell

Noah Wedel via www.imago-images.de

Türkgücü München setzte sich gegen Verl durch

Hansa Rostock hat sich in der 3. Fußball-Liga auf den fünften Tabellenplatz verbessert. Die Norddeutschen gewannen am Sonntag beim FSV Zwickau mit 2:0 (1:0) und beendeten eine Negativserie von drei Niederlagen in Folge.

Nik Omladic (15.) und Marco Schikora (49., Eigentor) waren für die Mecklenburger, die jetzt 26 Punkte auf dem Konto haben, erfolgreich.

Türkgücü München hatte zuvor am Sonntag das Aufsteigerduell beim SC Verl für sich entschieden. Die Süddeutschen gewannen 1:0 (0:0), Sercan Sararer (62.) traf zum Tor des Tages. Verls Sascha Korb sah in der 90. Minute die Gelb-Rote Karte wegen wiederholten Foulspiels.

Für Türkgücü ging ebenfalls eine Serie von drei Niederlagen in Folge und fünf Spiele ohne Dreier zu Ende. Verl musste im Aufstiegsrennen einen weiteren Rückschlag hinnehmen.