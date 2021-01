Neue Kabak-Gerüchte um Schalke-Abschied

Maik Hölter/TEAM2sportphoto via www.imago-images.d

Ozan Kabak könnte den FC Schalke 04 im Winter verlassen

Der FC Schalke 04 will und muss seinen Kader aufrüsten, um die Wende in der laufenden Saison doch noch zu schaffen. Um Geld in die leeren Kassen zu spülen, müssen die Knappen zunächst aber Spieler verkaufen. Ozan Kabak gilt als der Kandidat, der die größten Einnahmen verspricht - und der Markt für den Abwehrspieler wird offenbar immer größer.

In den letzten Wochen wurden vor allem AC Milan und FC Liverpool mit einer Verpflichtung von Ozan Kabak in Verbindung gebracht, englischen Medien zufolge ist das Interessente am Abwehrspieler in den letzten Tagen aber sprunghaft gestiegen.

So berichtet unter anderem die "Daily Mail", dass sich derzeit drei Premier-League-Klubs um einen Transfer des 20-Jährigen bemühen.

Neben Rekordmeister Manchester United haben demnach auch Leicester City und jüngst Crystal Palace ein Auge auf den türkischen Nationalspieler geworfen.

Palace soll sogar schon beim FC Schalke bzw. dem Kabak-Lager angefragt haben. Die anderen interessierten Klubs, zu denen auch RB Leipzig gehören soll, beobachten die Entwicklung rund um Abwehrspieler, heißt es.

FC Schalke 04: Ozan Kabak kein Thema mehr beim FC Liverpool?

Die Spur zum FC Liverpool ist laut "Daily Mail" dagegen erkaltet. Der Klub von Jürgen Klopp konzentriere sich auf "andere Optionen". Und auch Milan soll seinen Fokus mittlerweile auf andere Spieler gerichtet haben.

Die "Gazzetta dello Sport" berichtete kurz vor dem Jahreswechsel, dass die Rossoneri statt Ozan Kabak nun Mohamed Simakan vom RC Strasbourg ins Visier nehmen.

Munteres Rätselraten herrscht weiterhin mit Blick auf die mögliche Ablösesumme, die der FC Schalke für seinen Abwehrspieler verlangt. Im Sommer 2020 forderten die Knappen angeblich 20 Millionen Euro für den Youngster, im Sommer 2021 soll Kabak die Knappen hingegen für eine festgeschriebene Ablöse in Höhe von 45 Millionen Euro verlassen dürfen.

In der aktuellen Transferperiode würde der Tabellenletzte der Bundesliga laut "Bild" aber schon bei 15 Millionen grünes Licht für einen Abschied geben. Die "Daily Mail" schreibt dagegen von knapp 30 Millionen Euro, die im Fall eines Winter-Wechsels fällig wären.