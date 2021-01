Sami Khedira vor Rückkehr in die Bundesliga

Andrea Staccioli / Insidefoto via www.imago-images

Sami Khedira steht vor einem Wechsel zu Hertha BSC

Auch unter Trainer-Rückkehrer Pál Dárdai hat Hertha BSC am Samstag bei Eintracht Frankfurt (1:3) die Trendwende verpasst. Abhilfe im Abstiegskampf soll nun wohl prominenter Neuzugang schaffen.

Wie der "kicker" berichtet, stehen die Berliner kurz vor einer Verpflichtung von Sami Khedira von Juventus Turin. Der Weltmeister von 2014 befindet sich dem Fachmagazin zufolge schon in der Bundeshauptstadt und soll noch am Sonntag seinen Medizincheck absolvieren. In Anschluss könnte er dann einen Vertrag am angeschlagenen Big City Club unterzeichnen. Über die finanziellen Details des Deals ist bislang noch nichts bekannt.

Khedira wechselte 2015 nach insgesamt zwei Pokalsiegen, einer Meisterschaft und dem Champions-League-Sieg 2014 von Real Madrid zu Juventus. In einem mit zentralen Mittelfeldspielern gespickten Kader kam er zuletzt nicht mehr zum Zug.

Schon in der vergangenen Saison bremsten mehrere schwere Verletzung den Mittelfeldstratege immer wieder aus. Seit dem Amtsantritt von Andrea Pirlo in Turin bestritt er dann nicht ein einziges Spiel für den italienischen Rekordmeister. Zuletzt haben die Turiner den Routinier nicht einmal für den Pflichtspielkader gemeldet. Hinter den Kulissen läuft wohl schon seit Längerem der Versuch, eine vorzeigte Trennung herbeizuführen.

Vertragsauflösung scheiterte zuvor

Grundsätzlich ist Khedira beim Serienmeister noch bis zum Ende der laufenden Saison gebunden. Laut "Gazzetta dello Sport" schlug der Klub aber bereits im Oktober eine Vertragsauflösung vor und bot dem 33-Jährigen wohl sogar eine Abfindung an. Damals lehnte Khedira noch ab.

Ein Wechsel in diesen Transferfenster galt zuletzt aber als wahrscheinlich. Neben der Hertha wurde auch dem englischen Erstligist FC Everton Interesse nachgesagt. Am Rande fielen auch die Namen BVB und FC Bayern.

Bei Hertha BSC könnte Khedira der verunsicherten Mannschaft Stabilität geben. Trotz Investitionen in Millionen-Höhe sind die Herthaner derzeit weit von den eigenen Ambitionen entfernt. Statt um die internationalen Plätze kämpft das Team um Investor Lars Windhorst erneut gegen den Abstieg.