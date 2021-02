SKN-Stürmer gehören zu den effizientesten Europas

GEPA pictures/ Walter Luger

Hugy (links) und Schmidt (Mitte) sind Quotenkaiser

Sie sind die kaltschnäuzigsten "Wölfe" der SKN-Klubgeschichte: Alexander Schmidt und Dor Hugy halten nach 15 Spieltagen bei zusammen 17 Treffern. Laut einer Studie zählt der SKN St. Pölten in Sachen Effizienz beim Torabschluss sogar zu den besten zehn Klubs Europas!

Das "Centre International d'Etude du Sport" (CIES) hat die 31 besten Ligen Europas - darunter auch die zweite Ligen von England, Spanien, Deutschland, Frankreich und Italien - untersucht und nach den abschlussstärksten Teams gefiltert. (Die Spiele von letzter Woche sind hier noch nicht inkludiert, Anm.)

Die beste Quote Europas hat Deutschlands Zweitliga-Tabellenführer HSV vorzuweisen. Simon Terodde und Co. brauchten pro Tor nur 4,7 Schussversuche. Der SKN ist in dieser Rangliste (siehe unten) auf Platz sieben, knapp hinter Bayern und Atlético.

Den "Löwenanteil" tragen Alexander Schmidt und Dor Hugy bei. Schmidt hat für seine 10 Tore nur 33 Schüsse gebraucht. Hugy benötigte für seine sieben Treffer 32 Versuche. (WAC-Spiel bereits inkludiert, Anm.)

Zellhofer gefällt nicht nur die Quote

Dabei waren Schmidt und Hugy bevor sie in St. Pölten ihre Zelte aufgeschlagen haben, alles andere als Quotenkaiser. Als weltfussball SKN-Sportdirektor Georg Zellhofer mit der Statistik konfrontiert, lacht jener: "Nein, so etwas habe ich mir nicht erwartet, erhofft vielleicht."

Schmidt habe "eine Vergangenheit voller Verletzungen" gehabt. Bei ihm stimme "das Gesamtpaket. Für mich ist er trotz seiner Größe kein typischer Stoßstürmer, sondern fast ein 'Zehner' von seiner Spielanlage her" schwärmt Zellhofer. Hugy beschreibt Zellhofer als "Knipser, der vor allem auch mit dem liegenden Ball viel anfangen kann. Das zeigt er im Training noch häufiger."

Natürlich haben sich die anderen Klubs ein bisschen auf die Qualitäten dieses Duo eingestellt, aber Samuel Tetteh wurde nicht deswegen verpflichtet. "Lukas Grozurek wollte uns verlassen. Dem sind wir nachgekommen und darum haben wir einen Stürmer geholt, der uns sofort weiterhelfen kann", erklärt Zellhofer, "Samuel fehlt es zwar etwas an Spielpraxis, aber er kennt die Liga und hat sich hier schon bewiesen."

Überdies haben die "Wölfe" noch Talent Marcel Tanzmayr im Talon. "Bei ihm habe ich das Gefühl, dass er jederzeit treffen kann, wenn er reinkommt", sagt Zellhofer, "er muss sich jetzt in jedem Training beweisen. So ist das Business."

Nur Salzburg ähnlich treffsicher

In der Bundesliga kommt nur RB Salzburg (5,6 Schüsse pro Tor) annähernd an den SKN heran. Rapid braucht beispielsweise im Schnitt 7,4 Versuche, Austria 9,9 und Altach gar 12,9 Versuche.

Von den fünf größten Ligen sind Bayern München (5,3 Schüsse pro Tor), Atlético (5,5), Inter (6,0), Leicester City (6,0) und AS Monaco (6,2) die Quotenkaiser.

Thomas Schöpf

Die effizientesten Klubs Europas:

Hamburger SV (D/2) 4,7 Schüsse pro Tor

Olympiakos (GRI) 5,2

Bayern München (D) 5,3

VVV-Venlo (NL) 5,3

Atlético (SPA) 5,3

Göztepe (TUR) 5,4

Brøndby (DEN) 5,4

Budapest Honvéd (UNG) 5,4

SKN St. Pölten (AUT) 5,5

Beşiktaş (TÜR) 5,5

1. FC Slovácko (TCH) 5,5

Slavia Praha (TCH) 5,5

(Quelle: "CIES" in Zusammenarbeit mit "InStat")