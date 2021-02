Dortmund "zu klein"? Depay zweifelt an BVB-Wechsel

Philippe LECOEUR via www.imago-images.de

Wechselt Depay zum BVB?

Der BVB ist auf der Suche nach einem Nachfolger für Jadon Sancho. Glaubt man diversen Medienberichten, so wurde der niederländische Nationalspieler Memphis Depay als geeigneter Kandidat auserkoren. Das Problem: Der 26-Jährige strebt offenbar nach Höherem.

Seit Wochen wird der Name Memphis Depay in und um Dortmund herum intensiv diskutiert. Der Niederländer gilt bei den Schwarz-Gelben als ernsthafter Transferkandidat und könnte in die Fußstapfen von Jadon Sancho treten. Der große Vorteil: Depays Vertrag in Lyon läuft im Sommer aus, der Niederländer wäre also ablösefrei. Genau dieser Umstand macht ihn allerdings auch für andere Klubs interessant.

Und genau jene Klubs sind es angeblich auch, mit denen Depay selbst liebäugelt. "Sky" zufolge spielt ein Wechsel zum BVB in den Überlegungen des Flügelstürmers nur eine untergeordnete Rolle. Der 26-Jährige denke "an ein höheres Regal", heißt es. Depay und dessen Berater schielen "auf einen Top-8, nicht auf einen Top-15-Klub".

Zu diesen Top-8-Klubs gehört zweifelslos der FC Barcelona. Die Katalanen wollten Depay schon im Sommer 2020 holen, am Ende platzte der Transfer aber aufgrund der zu hohen Ablöseforderung von Lyon, die fast 20 Millionen Euro aufriefen. Diese Hürde stellt sich im kommenden Sommer nicht mehr.

Gänzlich abhaken muss der BVB einen Depay-Deal "Sky" zufolge aber noch nicht. Die Schwarz-Gelben sind demnach "nicht komplett chancenlos". Die Tendenz, so heißt es, gehe jedoch klar in Richtung europäischer Topklub.

Depay selbst rechnete schon vor Monaten damit, dass er sich seinen kommenden Arbeitgeber mehr oder weniger frei aussuchen kann. "Ich bin 26 und fast ablösefrei. Also kann man erwarten, dass viele Klubs Interesse zeigen werden", sagte der Niederländer schon vor der vergangenen Transferperiode. Das "fast" kann man mittlerweile streichen, das Interesse anderer Vereine dürfte umso größer sein.