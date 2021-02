Medien: Eintracht Frankfurt beobachtet Milan-Juwel

Tano Pecoraro/LaPresse LaPresse/ via www.imago-ima

Tommaso Pobega soll das Interesse von Eintracht Frankfurt geweckt haben

Eintracht Frankfurt ist auf der Suche nach möglichen Verstärkungen für die kommende Saison angeblich in der italienischen Serie A fündig geworden. Ein junger Mittelfeldspieler soll es auf den Zettel von Fredi Bobic und Co. geschafft haben.

Wie die italienische Sportzeitung "Tuttosport" berichtet, gehört die Frankfurter Eintracht zu den Klubs, die ein Auge auf Tommaso Pobega geworfen haben. Der 21-jährige Mittelfeldspieler ist derzeit vom AC Milan an Spezia Calcio ausgeliehen und gehört dort bereits zu den unumstrittenen Leistungsträgern. Mit drei Toren in 14 Einsätzen zählt er zudem zu den torgefährlichsten Spielern des Aufsteigers.

Neben Eintracht Frankfurt sollen dem Bericht zufolge auch die beiden englischen Erstligisten Leicester City und Leeds United an Pobega interessiert sein. Zwischen zehn und zwölf Millionen Euro könnten die Rossoneri für ihr Juwel laut "Tuttosport" problemlos verlangen. Der Haken: Der AC Milan denkt offenbar gar nicht daran, den jungen Mittelfeldspieler ziehen zu lassen.

Pobega langfristig an den AC gebunden

Pobega ist schon seit Jahren mit Milan verbunden und lief bereits in der A-Jugend für den Traditionsklub auf. Da er den Sprung in die erste Mannschaft aber zunächst nicht schaffte, wurde er in den letzten Jahren an unterklassige Klubs verliehen. Seit September 2020 spielt er auf Leihbasis für den Serie-A-Aufsteiger Spezia Calcio, für den er auch sein Serie-A-Debüt feierte.

Im Sommer wird der U21-Nationalspieler vorerst nach Mailand zurückkehren. Sein Vertrag bei den Rossoneri läuft noch bis 2025. Da der Klub derzeit keine Not-Verkäufe tätigen muss und finanziell solide aufgestellt ist, ist ein Transfer Pobegas äußerst unwahrscheinlich, schreibt "Tuttosport". Ausgeschlossen, dass Eintracht Frankfurt und Co. ihr Glück dennoch versuchen, scheint es aber nicht.