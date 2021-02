Terzic über seine Zukunft beim BVB: "...dann ist das so"

Tim Rehbein/RHR-FOTO

Edin Terzic jubelte über den ungefährdeten Derbysieg seines BVB

Rechtzeitig vor der heißen Phase der Saison 2020/2021 hat Borussia Dortmund offensichtlich die Kurve bekommen. Dem starken Auftriff beim FC Sevilla in der Champions League (3:2) folgte am Samstagabend der ungefährdete Derbysieg in der Bundesliga beim FC Schalke (4:0).

Vor allem Cheftrainer Edin Terzic zeigte sich nach dem hochverdienten BVB-Sieg im Revierderby erleichtert: "Die letzten beiden Spiele waren sowohl von den Leistungen als auch von den Ergebnissen her sehr zufriedenstellend. Drei Tage nach dem Spiel in Sevilla mit einer etwas komplizierten Rückreise ist es nicht selbstverständlich gewesen, dass wir heute so aufgetreten sind. Aber das ist das was wir uns vorgenommen haben: Dass wir hier alles raushauen wollen und den Tank komplett leer machen wollen."

Durch den Auswärtsdreier in Gelsenkirchen haben sich die Schwarz-Gelben im Rennen um die Champions-League-Plätze wieder zurückgemeldet, nachdem in den Wochen zuvor mit Eintracht Frankfurt und dem VfL Wolfsburg zwei direkte Konkurrenten enteilt waren.

Unberührt von den jüngsten Ergebnissen steht für Edin Terzic ohnehin bereits fest, dass er auch über das Saisonende hinaus beim BVB bleiben will. Marco Rose wird ab dem Sommer als neuer Cheftrainer übernehmen - mit Terzic als Co-Trainer, wie der 38-Jährige selbst unterstrich.

"Ich bin super gerne ein Teil von diesem Verein und wenn der Verein entscheidet, dass ich am besten in der Rolle als Assistenz-Trainer helfen kann, dann ist das so", meinte Terzic nach dem gewonnenen Revierderby am "Sky"-Mikrofon. "Wir fordern von den Jungs immer ein, dass sie ihr Ego nicht zu hoch stellen sollen. Dieser Maßstab gilt dann natürlich auch für einen selbst", fügte er hinzu.

Das kann Haaland noch besser machen

Bemerkenswert waren auch die Aussagen des Dortmunder Cheftrainer über seine Tormaschine Erling Haaland. Der 20-jährige Norweger avanciert wieder einmal zum gefeierten Matchwinner, nachdem er auf Schalke zwei Treffer zum 4:0-Erfolg beigesteuert hatte.

Auf Nachfrage fielen Terzic trotz der nächsten Weltklasse-Leistung seines Mittelstürmers noch einige Punkte ein, an denen er künftig mit Haaland arbeiten will: "Das Kopfballspiel könnte noch besser werden. Der rechte Fuß könnte noch besser werden, dass er auch mal an den ersten Pfosten läuft, könnte noch besser werden", so der BVB-Coach.

Terzic betonte, dass diese Kritik auf allerhöchstem Niveau stattfinde. Haaland ist mit bisher 43 Pflichtspieltoren in 43 Spielen für den BVB der herausragende Akteur des letzten Jahres.