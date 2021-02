Jadon Sancho macht "nächsten Schritt" beim BVB

Maik Hölter/TEAM2sportphoto/Pool

Hatte entscheidenden Anteil am Sieg des BVB beim FC Schalke 04: Jadon Sancho (l.)

Jadon Sancho gehörte beim 4:0-Sieg von Borussia Dortmund im Revierderby gegen den FC Schalke 04 zu den herausragenden Akteuren. Die sportlichen Verantwortlichen beim BVB haben längst eine neue Qualität beim Offensivspieler ausgemacht.

"Bei Jadon geht es in die richtige Richtung", zitiert der "kicker" Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc. Sancho hatte im Duell gegen S04 kurz vor der Pause die Weichen auf Erfolg gestellt: Zunächst traf er zum 1:0, wenig später legte er Erling Haalands Tor zum 2:0 mustergültig auf. Von sport.de bekam der 20-Jährige für seinen Auftritt in Gelsenkirchen die Note 1,5.

Laut BVB-Lizenzspielerleiter Sebastian Kehl sind aber nicht nur Sanchos sportliche Leistungen hoch zu bewerten. Der Angreifer habe "auch in seiner Persönlichkeitsentwicklung den nächsten Schritt gemacht", so Kehl gegenüber dem Fachblatt. Nach der Auswechslung von Marco Reus in der 80. Minute übernahm Jadon Sancho etwa die Kapitänsbinde, wohl auch um seine Führungsqualitäten zu untermauern.

Sancho genieße innerhalb der Mannschaft eine "hohe Akzeptanz" und reiße sie mit, so Kehl: "Und er weiß, was dieses Derby für einen Stellenwert hat."

Kehl hält den Druck beim BVB hoch: "Nicht zurücklehnen"

Sancho, der vor allem in der ersten Saisonhälfte lange Zeit in einem tiefen Formloch steckte, blühte in den vergangenen Spielen wieder auf. So traf der 18-fache Nationalspieler in drei der letzten vier Bundesliga-Partien. Dortmunds Top-Scorer der Bundesliga-Saison 19/20 steht nun bei fünf Toren und neun Vorlagen.

Nach der "sehr guten Woche" des BVB, mit Siegen in Sevilla und beim FC Schalke 04, haben die schwarz-gelben Profis erst einmal zwei Tage frei bekommen. Danach, forderte Sebastian Kehl, muss die Mannschaft weiter an sich arbeiten.

"Wir dürfen uns nicht zurücklehnen", so der einstige BVB-Kapitän angesichts des anhaltenden Sechs-Punkte-Rückstandes auf Platz vier in der Liga: "Wir brauchen jetzt unbedingt Konstanz."