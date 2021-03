Terzic lässt T-Frage offen - Zorc spricht über Kehl-Gerüchte

Christian Schroedter via www.imago-images.de

Terzic muss mit dem BVB im DFB-Pokal in Gladbach ran

Am Dienstagabend (20:45 Uhr) kämpft Borussia Dortmund bei Borussia Mönchengladbach im DFB-Pokal um den Einzug ins Halbfinale. Besondere Brisanz erhält die Partie dadurch, dass BVB-Coach Edin Terzic auf seinen Nachfolger Marco Rose trifft, der noch bis zum Sommer in Gladbach unter Vertrag steht.

Doch während Terzic, der in der neuen Spielzeit Co-Trainer unter Rose sein wird, sich nicht zur speziellen Situation äußern wollte, fand er doch bereits lobende Worte für seinen kommenden Chef.

"Ich kenne ihn persönlich noch nicht so gut. Was ich mitbekommen habe: Er ist ein sympathischer Kerl, der tollen Fußball spielen lässt. Er lässt offensiven Fußball spielen. Das werden wir auch im DFB-Pokal sehen."

Am Dienstagabend spiele aber "nicht Edin Terzic gegen Marco Rose, sondern Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach", betonte der 38-Jährige.

Terzic lässt T-Frage beim BVB offen

Die Torwart-Frage ließ der BVB-Coach vor dem Duell mit den Gladbachern offen. "Ich werde diese Frage nicht heute beantworten", sagte Terzic.

Roman Bürki hatte zuletzt seinen Stammplatz verloren. Nach seiner Schulterverletzung kehrte der Schweizer am vergangenen Wochenende gegen Arminia Bielefeld (3:0) zwar in den Kader zurück, im Tor stand aber sein Landsmann Marwin Hitz. Terzic hatte erklärt, dass er sich in den nächsten Wochen auf eine Nummer eins nicht festlegen wolle.

Zorc bestätigt Kehl-Gerüchte

Sportdirektor Michael Zorc reagierte derweil auf Gerüchte, dass Sebastian Kehl ab 2023 sein Nachfolger werden soll.

"Das ist ja für mich keine Überraschung!", sagte Zorc und bestätigte damit indirekt die Spekulationen. "Sebastian und ich arbeiten jetzt seit 1,5 Jahren sehr gut und vertrauensvoll zusammen. Wir werden das auch weiter tun. Er sammelt viele Erfahrungswerte, hat eigene Ideen. Er bringt sehr viel mit, um diese Position auszufüllen."

Die wichtigsten Aussagen der BVB-PK zum Nachlesen:

+++ Terzic über Mahmoud Dahoud +++

"Mo ist ein super Spieler. Mir würde häufig die Frage gestellt, ob wir ein Überangebot haben. Wir haben immer betont, dass wir jeden Spieler brauchen. Er hat sich gut reingekämpft, das war sein Auftrag. Er hat seine Chance gepackt und wird sie nicht mehr loslassen. Wir hoffen, dass er so weitermacht, wie zuvor. Das fordern wir auch: diesen Fleiß, diese Moral, diesen Mut. Es sind so viele Aufgaben, die vor uns stehen. Wir brauchen jeden einzelnen Spieler."

+++ Zorc über die Meldungen, dass Sebastian Kehl sein Nachfolger wird +++

"Das ist ja für mich keine Überraschung! Sebastian und ich arbeiten jetzt seit 1,5 Jahren sehr gut und vertrauensvoll zusammen. Wir werden das auch weiter tun. Er sammelt viele Erfahrungswerte, hat eigene Ideen. Er bringt sehr viel mit, um diese Position auszufüllen."

+++ Terzic über ein Heimspiel ohne Fans - kein Vorteil mehr? +++

"Das ist schwer einzuschätzen. In der Champions League gab es ja zuletzt auch wenig Heimsiege. Es ist schwer zu sagen, aber definitiv ein Faktor. Es interessiert aber am Mittwoch keinen mehr. Wir werden alles dafür tun, damit der Sieger Borussia Dortmund heißen wird."

+++ Terzic über Emre Cans Position als Innenverteidiger +++

"Mit ihm habe ich häufiger gesprochen, ich habe gesagt, er soll sich Torwarthandschuhe einpacken, weil er wirklich jede Position einnimmt, so gut es geht. Er stellt sich immer in den Dienst der Mannschaft, stellt sein Ego zurück, um der Mannschaft zu helfen. Egal, wo er spielt, ob Innenverteidigung, Rechtsverteidiger, Dreierkette oder Mittelfeld. Er bringt immer seine Qualitäten auf den Platz, das hat er sehr gut gemacht."

+++ Terzic über Raphaël Guerreiro: Ist er wertvoller im Zentrum? +++

"Die Frage wurde schon mal gestellt. Rapha ist ein extrem wichtiger Spieler für uns. Er weiß, was ich von ihm halte und wie wichtig er für das Team ist. Jede Mannschaft versucht im Moment, das Zentrum zu verdichten, daher sind die wichtigsten Spieler oft die Außenspieler. Da kann er die meisten Ballkontakte haben und gefährlich sein mit Assists und Toren. Er zieht ja auch so häufig ins Zentrum. Wichtig ist nur, dass die Abläufe nicht gestört werden, dass jemand da ist, der absichert. Er zeigt auch im Training, wie kreativ er sein kann, welche Qualitäten er hat. Ich weiß nicht, ob er im Zentrum nun besser ist, er kann jede Position spielen. Er ist im Moment der beste Linksverteidiger, den wir uns vorstellen können."

+++ Zorc über die Finalpläne +++

"Ich bin egoistisch und würde mich freuen, wenn wir es schaffen. Wir waren in den letzten Jahren permanent Richtung Berlin unterwegs, das ist etwas, das uns fehlt."

+++ Terzic über Konstanz +++

"Zuletzt hat es gut funktioniert, nicht nur phasenweise. Das soll jetzt zur Regel werden und nicht wie zuvor die Ausnahme bleiben."

+++ Terzic über Reinier +++

"Man hat bei ihm und beim Torjubel danach gespürt, wie er sich und wie sich alle mit ihm gefreut haben. Es war jetzt nicht das schwerste Tor aber für ihn das schönste. Es macht uns sehr stolz und glücklich. Das Tor wurde hervorragend herausgespielt, toll vorgelegt von Erling Haaland. Dass er derjenige ist, der den Ball querlegt, obwohl er zum Abschluss kommen könnte, zeigt den Teamcharakter. Das brauchen wir für die nächsten Aufgaben."

+++ Terzic über das Personal und die T-Frage +++

"Thomas Delaney war krankheitsbedingt nicht dabei am Samstag, hatte jetzt Zeit, sich auszuruhen. Wir hoffen, dass er morgen auf dem Trainingsplatz steht und in den Kader zurückkehrt. Alle anderen waren ja so schon an Bord."

Terzic über die Torwartfrage: "Ihr stellt sie sehr gerne, ich werde sie nicht heute beantworten!"

+++ Zorc über Selbstvertrauen +++

"Das Team kann aufgrund der Spiele und Ergebnisse der letzten Wochen mit viel Selbstvertrauen in die Partie gehen. Die Basis dafür war die Arbeit auf dem Trainingsplatz unter der Woche. Da hatten wir schon lange ein gutes Gefühl, aber wir müssen es immer wieder neu zeigen. Das ist die Herausforderung, die wir haben. Wir haben morgen eine riesige Chance. Es ist der einfachste Weg, Richtung Finale und Titel zu schauen. Aber man muss erst die Hürde Gladbach schlagen."

+++ Hat das Team mehr Mut? +++

"Ja, das kann man so sehen. Als die Ergebnisse noch nicht stimmten, wurden wir belächelt. Aber zuletzt waren die Kleinigkeiten, die so wichtig sind, auf unserer Seite. Gegen Schalke ging eine Chance des Gegners gegen den Pfosten, gegen Mainz war das zum Beispiel anders. Wir müssen weiter hart arbeiten und und festigen."

+++ Terzic über Rose +++

"Ich kenne ihn persönlich noch nicht so gut. Was ich mitbekommen habe: Er ist ein sympathischer Kerl, der tollen Fußball spielen lässt. Er lässt offensiven Fußball spielen. Das werden wir auch im DFB-Pokal sehen. Aber morgen spielt nicht Edin Terzic gegen Marco Rose, sondern Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach."

+++ Terzic über Schlüsse aus dem letzten Aufeinandertreffen +++

"Die beiden System, die sie in dem Spiel gespielt haben, haben sie zuletzt auch gespielt, egal ob gegen ManCity oder Leipzig. Diesen taktischen Kniff haben sie angewendet. Wir müssen uns auf einige Umstellungen vorbereiten. Wir werden Antworten finden."

+++ Terzic und Zorc sind da! +++

Die PK kann beginnen!