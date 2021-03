Sorge vor Anti-Rose-Protesten: Polizei sichert Gladbach-Spiel

Dennis Ewert RHR-Foto via www.imago-images.de

Polizei-Einsatz bei Gladbach vs. BVB

Die Stimmung rund um Borussia Mönchengladbach ist in den letzten Wochen aufgeheizt. Das hängt in erster Linie mit Trainer Marco Rose zusammen, dessen Wechsel zum Saisonende zum Liga-Konkurrenten Borussia Dortmund feststeht - und in Gladbach für böses Blut sorgt.

Seit Bekanntwerden des Rose-Wechsels zum BVB haben die Gladbacher kein Spiel mehr gewonnen, taumeln in der Bundesliga in Richtung zweistelliger Tabellenplatz und spielten zuletzt merklich verunsichert.

Der Sündenbock für diese Negativ-Entwicklung ist in Fan-Kreisen längst gefunden. Bereits vor zwei Wochen hing am Borussia Park ein Protest-Plakat mit der Aufschrift "Kein Söldner steht über dem Verein - sofort raus mit dem charakterlosen Schwein!" - eine unmissverständliche Attacke einiger Anhänger in Richtung Marco Rose.

Dass die Fohlenelf am Dienstag ausgerechnet gegen den BVB auch noch aus dem DFB-Pokal flog, versetzte die Verantwortlichen offensichtlich in Sorge.

Gladbach: Fan-Versammlungen und Proteste befürchtet

Noch während die Partie lief kam es rund um das Stadion zu einem größeren Polizeiaufgebot. Nach "ARD"-Informationen hatten rund zehn Einsatzwagen mit Beamten Stellung bezogen, da nach Abpfiff des Geisterspiels Versammlungen am Stadion sowie Proteste aus der Gladbacher Anhängerschaft befürchtet wurden. Wie "Bild" berichtet, bleib jedoch alles ruhig. Die Polizei führte lediglich einzelne Personenkontrollen durch.

Der Unmut der Gladbach-Fans ist nach der Heimniederlage und dem damit verbundenen Aus im Pokal nicht geringer geworden.

Noch vor wenigen Wochen lag die Borussia in allen drei Wettbewerben (Bundesliga, Champions League und DFB-Pokal) aussichtsreich im Rennen. Doch nun droht neben der Enttäuschung im Pokal auch das Aus in der Königsklasse. In der Meisterschaft sind die Champions-League-Ränge elf Spieltage vor Schluss zudem nahezu außer Sichtweite.