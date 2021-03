Stuttgart-Profi winkt DFB-Nominierung

Kolvenbach/Mirafoto via www.imago-images.de

Debütiert Waldemar Anton (r.) vom VfB Stuttgart in der Nationalmannschaft?

Seine Ideal-Formation in der Abwehr hat Bundestrainer Joachim Löw auch rund drei Monate vor der EM-Endrunde nicht gefunden. Ein Profi des VfB Stuttgart könnte sich bald ebenfalls um einen Stammplatz in der Nationalmannschaft bewerben.

Mit dem Abstieg hat der VfB Stuttgart in der laufenden Bundesliga-Saison nichts zu tun - ein Erfolg für den Aufsteiger, der zwar vor allem mit seinem starken Offensivspiel überzeugt, aber auch defensiv zumeist durchaus ordentlich agiert.

Ein Stabilitätsfaktor in der Abwehr der Schwaben ist Waldemar Anton. 20 Mal stand der in Usbekistan geborene 1,89-Meter-Mann bislang für den VfB auf dem Platz, 19 Mal in der Startelf. Dass die Stuttgarter im letzten Sommer immerhin vier Millionen Euro für Anton an Hannover 96 überwiesen, hat sich längst ausgezahlt.

"Bild" zufolge winken dem VfB-Leistungsträger nun höhere Weihen. Sowohl Joachim Löw als auch Co-Trainer Marcus Sorg und DFB-Scout Thomas Schneider hatten zuletzt mehrfach Spiele der Stuttgarter im Stadion beobachtet - womöglich auch wegen Anton, wie das Blatt spekuliert.

VfB Stuttgart: Pellegrino Matarazzo lobt Waldemar Anton

Für die Länderspiele gegen Island (25.3), Rumänien (28.3) und Nordmazedonien (31.3) winke dem 24 Jahre alten Anton nun die erste Nominierung für die A-Nationalmannschaft, heißt es.

"Er bringt gute Emotionen mit, kann seine Mitspieler gut coachen. Ich finde er hat eine sehr gute Entwicklung bei uns gemacht. Ich freue mich, dass er auf dem Platz steht", lobte VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo seinen Schützling zuletzt.

Auch der DFB verfolgt Antons Werdegang bereits seit längerem intensiv. Elf Partien für die deutsche U21 absolvierte der Rechtsfuß zwischen 2016 und 2019. Sein Name steht zudem auf der vorläufigen Kader-Liste für das olympische Fußball-Turnier im Sommer.