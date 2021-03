Jovic äußert sich zu möglichem Eintracht-Verbleib

Revierfoto via www.imago-images.de

Luka Jovic ist derzeit von Real Madrid ausgeliehen

Luka Jovic hat nach seiner Sensations-Rückkehr zum Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt mit drei Treffern in den ersten drei Spielen deutlich an Form eingebüßt, wartet nunmehr seit fünf Begegnungen auf einen weiteren Treffer. Bei den Frankfurtern sind die Hoffnungen trotzdem da, dass der Leihspieler von Real Madrid auch über den Sommer hinaus in der Main-Metropole bleiben könnte. Jetzt hat sich Jovic erstmals selbst zu seiner Zukunft geäußert.

Gegenüber der "Bild" stellte der 23-Jährige klar, dass eine Entscheidung über seine sportliche Zukunft ab dem Sommer noch nicht gefallen ist: "Darüber denke ich nach, wenn die Saison vorbei ist", meinte der Stürmer und schob hinterher: "Jetzt konzentriere ich mich nur auf Eintracht Frankfurt und arbeite daran, die kommenden Spiele so gut wie möglich zu spielen."

Jovic beendete sein Statement zu seiner Zukunftsplanung allerdings mit einem Satz, der jeden SGE-Anhänger hellhörig werden lassen dürfte: "Grundsätzlich ist alles vorstellbar, denn man weiß im Profifußball nie was passiert."

Derzeit ist die Faktenlage so, dass der Serbe bei Real Madrid noch einen langfristigen Vertrag bis 2025 besitzt. Nachdem er in den ersten eineinhalb Jahren in der spanischen Hauptstadt nur auf sechs Startelfeinsätze in LaLiga gekommen war, verliehen die Königlichen Jovic zurück zur Eintracht, die ihn im Sommer 2019 für 63 Millionen Euro an Real verkauft hatte.

In den letzten Wochen wurde der Stürmer von Frankfurt-Coach Adi Hütter zumeist nur als Einwechselspieler gebracht. Eine Maßnahme, für die Jovic selbst noch Verständnis aufbringt: "Ich bin noch nicht auf dem Niveau, das ich von mir gewohnt bin, und habe noch nicht ganz die Kraft für 90 Minuten, das stimmt. Aber ich bemühe mich weiter, dies so schnell wie möglich zu ändern", so Jovic, der sich laut eigener Aussage aber jeden Tag besser fühle.

Hinter Top-Torjäger André Silva steht der Leihspieler derzeit hinten an, auch das Spielsystem er Eintracht passt nicht immer optimal zu Jovics Stil. "Die Mannschaft hat mit dem Spielsystem Erfolg, deshalb ist es verständlich, dass daran wenig geändert wird. Ich denke aber, ich kann auch darin meine Rolle finden. Bis zum Ende der Saison haben wir noch viele Spiele", bleibt er aber zuversichtlich.

Für die Eintracht geht es im Rennen um die Champions-League-Plätze am Samstagnachmittag (ab 15:30 Uhr) gegen den VfB Stuttgart weiter.